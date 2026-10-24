IND vs NZ 2nd T20I Live: श्रेयस अय्यरचा त्रिफळा, अक्षर पटेलचा अफलातून झेल! मिचेल सँटनरने ११ चेंडूंत ३ विकेट्स घेतल्या, Video

Mitchell Santner takes three wickets in 11 balls against India: मिचेल सँटनरच्या अचूक फिरकीसमोर भारतीय फलंदाजांना मोठी खेळी करण्यात अपयश आले आणि सामन्यात न्यूझीलंडने जोरदार पुनरागमन केले. सँटनरने श्रेयस अय्यरला त्रिफळाचीत करत भारताला महत्त्वाचा धक्का दिला. त्यानंतर अक्षर पटेलची विकेटही त्याने मिळवली. अक्षरने मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला, मात्र सीमारेषेवर फिन अॅलनने अप्रतिम झेल टिपला. .आघाडीचे ३ फलंदाज ४१ धावांवर माघारी परतल्यानंतरही न्यूझीलंडने दुसऱ्या सामन्यात ५ बाद १८० धावांचे आव्हानात्मक लक्ष्य उभे केले. ग्लेन फिलिप्स व बेव्हन जेकब्स ही जोडी पुन्हा एकदा भारतीयांची डोकेदुखी वाढवणारी ठरली. फिलिप्सने ४३ चेंडूंत ७० धावा करताना ४ चौकार व तितकेच षटकार खेचले. जेकब्सनेही ५८ धावांच्या खेळीत ५ चौकार व १ षटकार लगावला. अर्शदीप सिंगने दोन विकेट्स घेतल्या आणि यंदाच्या कॅलेंडर वर्षात त्याने सर्वाधिक ३८ विकेट्स नावावर केल्या. एका कॅलेंडर वर्षात आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त सर्वाधिक विकेट्स घेणाऱ्या भारतीय गोलंदाजाचा विक्रम त्याच्या नावावर नोंदवला गेला आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 2nd T20I Live: अभिषेक शर्माचा विश्वविक्रम! अनोखे 'शतक' अन् मोडला रोहित शर्माच्या नावावर असलेला विक्रम.न्यूझीलंडने चांगली व्यूहरचना आखली होती आणि त्यात भारताचे दोन्ही सलामीवीर अडकलेही... पण, ४ धावांवर अभिषेक शर्माचा टिपलेला झेल नो बॉलमुळे रद्द झाला, तर संजू सॅमसनचा टिपलेला झेल सँटनरचा पाय सीमारेषेला लागल्याने षटकार ठरला. अभिषेकने सामन्यात षटकार खेचून पॉवर प्लेमध्ये षटकारांचे शतक पूर्ण केले. आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त पहिल्या सहा षटकांत १०० षटकार खेचणारा तो जगातील पहिला फलंदाज ठरला. यापूर्वी रोहित शर्माच्या ( ९८) नावावर सर्वाधिक षटकाराचा हा विश्वविक्रम होता..पाचव्या षटकात न्यूझीलंडला यश मिळाले आणि संजू ( १४) जेकब डफीच्या चेंडूवर झेलबाद झाला. वैभव सूर्यवंशी मैदानात येताच कल्ला झाला, परंतु त्याला रोखण्याची रणनीती किवींनी आखली होती. ब्रेसवेलच्या चेंडूवर त्याचा झेल टिपण्यात खेळाडू अपयशी ठरला, तरीही याचा फायदा वैभवला उचलता आला नाही. नॅथन स्मिथच्या गोलंदाजीवर तो ( ४) डॅरिल मिचेलच्या हाती झेलबाद झाला. अभिषेकला ( २७) मिचेल सँटनरने बाद करून भारताला मोठा धक्का दिला. बिनबाद ४० वरून भारताने ५६ धावांवर ३ फलंदाज गमावले. पहिल्या १० षटकांत ६६ धावाच करता आल्याने पुढील टप्प्यात ११५ धावा करायच्या होत्या. .त्यात मिचेल सँटनरने एका अप्रतिम चेंडूवर श्रेयस अय्यरचा ( ७) त्रिफळा उडवला. त्याच षटकात अक्षर पटेलने टोलावलेला चेंडू सीमारेषेवर फिन अॅलनने टिपला, परंतु तोल जात असल्याचे दिसताच त्याने तो आत फेकला आणि डॅरिल मिचेलने पळत येऊन झेल पूर्ण केला. अक्षर ( ११) विकेटने भारत आणखी अडचणीत सापडला, कारण निम्मा संघ ७० धावांत तंबूत परतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.