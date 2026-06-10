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Asian Games 2026: भारताचा संघ पाहून पाकिस्तानी घाबरले... बाबर आझम, शाहिन आफ्रिदी यांना डच्चू; कर्णधारही बदलला...

Pakistan Asian Games 2026 squad : आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ साठी पाकिस्तानने जाहीर केलेल्या क्रिकेट संघाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने अनुभवी आणि स्टार खेळाडूंऐवजी युवा खेळाडूंना संधी देण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.
Pakistan Asian Games 2026 squad without Babar Azam

Pakistan Asian Games 2026 squad without Babar Azam

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

No Babar Azam in Pakistan T20 team for Asian Games: भारतीय संघ श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली आशियाई स्पर्धेत जेतेपद कायम राखण्यासाठी उतरणार आहे. भारताने या स्पर्धेसाठी तगडा संघ जाहीर केलेला पाहून पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ( PCB) घाबरल्याचे दिसतेय आणि त्यांनी १५ सदस्यीय संघ जाहीर केला. त्यात बाबर आझम, शाहिन शाह आफ्रिदी, सलमान अली आघा, शाबाद खान, हॅरिस रौफ आदी सीनियर खेळाडूंना डावलले आहे. भारताविरुद्ध निभाव लागणार नाही, हे माहित असलेल्या पाकिस्तानने त्यामुळेच युवा संघ पाठवण्याचा निर्णय घेतल्याची चर्चा रंगली आहे.

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