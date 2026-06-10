Asian Games 2026: भारताचा संघ पाहून पाकिस्तानी घाबरले... बाबर आझम, शाहिन आफ्रिदी यांना डच्चू; कर्णधारही बदलला...

No Babar Azam in Pakistan T20 team for Asian Games: भारतीय संघ श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली आशियाई स्पर्धेत जेतेपद कायम राखण्यासाठी उतरणार आहे. भारताने या स्पर्धेसाठी तगडा संघ जाहीर केलेला पाहून पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ( PCB) घाबरल्याचे दिसतेय आणि त्यांनी १५ सदस्यीय संघ जाहीर केला. त्यात बाबर आझम, शाहिन शाह आफ्रिदी, सलमान अली आघा, शाबाद खान, हॅरिस रौफ आदी सीनियर खेळाडूंना डावलले आहे. भारताविरुद्ध निभाव लागणार नाही, हे माहित असलेल्या पाकिस्तानने त्यामुळेच युवा संघ पाठवण्याचा निर्णय घेतल्याची चर्चा रंगली आहे..पाकिस्तानने कर्णधार सलमान अली आगासोबत बाबरलाही आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या संघातून वगळले आहे. २०२६ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेनंतर आझमच्या ट्वेंटी-२० संघातील भविष्याबद्दल नेहमीच शंका होत्या. स्पर्धेदरम्यान त्याने अंतिम ११ खेळाडूंमधील आपले स्थान गमावले होते आणि त्यानंतर त्याला संघातून वगळण्यात आले होते. वर्ल्ड कपनंतर निवड समितीने आझमला वन डे संघातूनही वगळले होते. साहिबजादा फरहानला कर्णधारपद देण्यात आले आहे. तो आशियाई क्रीडा स्पर्धेत कर्णधार म्हणून पदार्पण करेल..Asian Games 2026 : श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वातील भारतीय संघाची घोषणा, सलग दुसरं गोल्ड मेडल मिळवण्याच्या हेतूने उतरणार मैदानात.फरहानने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत ६ डावात ७६.६० च्या सरासरीने ३८३ धावा केल्या होत्या आणि त्यात २ शतक व २ अर्धशतकाचा समावेश होता. तेच आझमला चार डावात फक्त ९१ धावा करता आल्या होत्या आणि सलमानला ६ डावात ६० धावा करता आल्या होत्या. आझम व सलमानसह निवड समितीने शाहिन, शादाब यांनाही घरचा रस्ता दाखवला आहे..पाकिस्तानचा संघ - साहिबजादा फरहान ( कर्णधार), अब्दुल समद, अब्रार अहमद, अहमद दनियाल, अकिफ जावेद, अली रझा, अराफत मिन्हास, हैदर अली, हसन नवाझ, माज सदाकत, मोहम्मद सलामन मिर्झा, साद मसूद, सईम आयुब, सुफियान मोकीम आणि उस्मान खान. .भारतीय संघ: श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, रवी बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, जसप्रीत बुमराह, संजू सॅमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, इशान किशन, वॉशिंग्टन सुंदर, अर्शदीप सिंग, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती आणि वैभव सूर्यवंशी. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.