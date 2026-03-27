PSL : पाकड्यांचा जर्सीतही झोल... पहिल्याच सामन्यात रंग उडाला, गोलंदाजाचे हात गुलाबी... चेंडूही गुलाबी... Video Viral

Pakistan Super League (PSL) 2026: क्रिकेटमध्ये काहीही होऊ शकत हे जरी खर असेल तरीही पाकिस्तान एवढे विचित्र प्रकार पाहायला तर मिळताच नाही.पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) ची सुरुवात गुरुवारी लाहोरमधील गद्दाफी स्टेडियमवर झाली, लिग सुरू होताच नविन नविन झोल पण सुरू झालेत. कुठ जर्सीतच झोल तर बॉलचा रंगाच उडाला. अस फक्त पाकिस्तानमध्येच होऊ शकत. जर्सीच्या दर्जावरही प्रश्न पडला असून सोशल मीडियावर पाकिस्तानी लिग (PSL) ट्रोल होतेय..शाहीन अफरीदीच्या नेतृत्वाखालील लाहोर कलंदर्सने मार्नस लॅबुशेनच्या नेतृत्वाखालील हैदराबाद किंग्समेनचा ६९ धावांनी नमवल, पहिल्या डावात लाहोर कलंदर्सने २० षटकांत १९९/६ धावा केल्या, ज्यात फखर जमानने (५३) सर्वाधिक धावा केल्या. हैदराबाद किंग्समेनला फक्त १३० धावाच करता आल्या..चेंडूच्या रंग बदल्यानंतर आता जर्सीवर पण प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. हैदराबाद संघाच्या जर्सीचा रंग चेंडूवर लागत असल्याचा दावा सोशल मीडियावर केला जात आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेत अशा प्रकारची चूक कशी झाली, असा सवाल देखील करण्यात आला..सोशल मीडियावर ट्रोलया घटनेनंतर पाकिस्तान सुपर लीगला सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात ट्रोल करण्यात येत आहे.ही आंतरराष्ट्रीय लीग आहे की गल्लीतला सामना? अशा प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहेत. काहींनी तर या स्पर्धेच्या व्यवस्थापनावरही टीका केली. सोशल मीडियावर पाकिस्तानी लिगची चर्चा सुरू आहे..PSL चा करार मोडला अन् IPL शी हातमिळवणी; झिम्बाब्वेच्या खेळाडूच्या निर्णयाने पाकिस्तान चवताळले.प्रेक्षकांशिवाय स्पर्धाया वर्षी पाकिस्तान सुपर लीग स्पर्धा प्रेक्षकांशिवाय आयोजित करण्यात आली आहे. वेस्ट एशियातील परिस्थिती आणि इंधन संकटामुळे नागरिकांना प्रवास टाळण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. स्पर्धा फक्त लाहोर आणि कराची या दोन ठिकाणीच खेळवली जात आहे. उद्घाटन समारंभही रद्द करण्यात आला..शेवटी निर्णय आयोजकांचाया सर्व प्रकारानंतर लीगच्या व्यवस्थापनावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत हे खर आहे तरी शेवटचा निर्णय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डच घेणार आहे. पुढील सामन्यांमध्ये अशा घटना टाळण्यासाठी काय उपाय केले जातात, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.