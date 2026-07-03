SL vs WI 2nd Test : श्रीलंकेला मोठा धक्का! 4 खेळाडू एकाचवेळी संघाबाहेर; दुसऱ्या कसोटीपूर्वी संकट

Sri Lanka Hit by Four Major Absences Before Second Test: वेस्ट इंडिज विरुद्ध श्रीलंका दुसऱ्या कसोटीपूर्वी श्रीलंकेचे ४ खेळाडू दुखापत आणि आजारपणामुळे संघाबाहेर गेले असून, वेगवान गोलंदाजी विभागाला सर्वाधिक फटका बसला आहे. श्रीलंकेला पूर्वी जाहीर केलेल्या १७ सदस्यीय गटाऐवजी १३ सदस्यीय संघातून आपला अंतिम ११ खेळाडूंचा संघ निवडावा लागेल..३ जुलै (शुक्रवार) पासून सुरू होणाऱ्या वेस्ट इंडिज विरुद्ध श्रीलंका दुसऱ्या कसोटीतून चार खेळाडू बाहेर पडल्याने श्रीलंका क्रिकेट संघ मोठ्या संकटात सापडला आहे. लाहिरू कुमार, विश्व फर्नांडो, रमेश मेंडिस आणि पाथुम निस्संका हे सर्व खेळाडू दुखापत किंवा आजारपणामुळे अँटिग्वा येथील दुसऱ्या कसोटीतून बाहेर पडले आहेत. पहिल्या कसोटीत एक डाव आणि २१७ धावांनी पराभव झाल्यामुळे श्रीलंका संघ मालिकेत आधीच ०-१ ने मागे आहे. आता, पाहुण्या संघाला पूर्वी जाहीर केलेल्या १७ सदस्यीय गटाऐवजी १३ सदस्यीय संघातून आपला अंतिम ११ खेळाडूंचा संघ निवडावा लागेल..वैभव सुर्यवंशीला आज शेवटची संधी; जाणून घ्या IND A vs SL A Final कधी, कुठे पाहाल.वेस्ट इंडिज विरुद्ध श्रीलंका दुसऱ्या कसोटी सामन्यापूर्वी मोठ्या संकटातएसएलसीने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, लाहिरू कुमारा उजव्या हॅमस्ट्रिंगला ग्रेड १ चा ताण आल्यामुळे पुनर्वसन उपचार घेत आहे, त्यामुळे तो वेस्ट इंडिज विरुद्ध श्रीलंका दुसऱ्या कसोटीसाठी निवडीकरिता अनुपलब्ध आहे. सराव सामन्यात गोलंदाजी करताना फर्नांडोला उजव्या बाजूच्या कंबरेच्या खालच्या भागात, धडात आणि नितंबात वेदना पुन्हा जाणवू लागल्या..त्याच्या प्रकृतीत सुधारणा झाली असली तरी, तो अद्याप पूर्णपणे बरा झालेला नाही आणि त्यामुळे त्याला या सामन्यातून वगळण्यात आले आहे. दौऱ्यादरम्यान मेंडिसला जिवाणू संसर्ग झाला होता आणि तो अद्याप पूर्णपणे बरा झालेला नाही..दरम्यान, निस्संका मनगटाच्या शस्त्रक्रियेसाठी यूकेला गेला असून तो दुसऱ्या कसोटीला मुकणार आहे. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीत त्याला संघर्ष करावा लागला, ज्यात त्याने २ आणि ३ धावा केल्या होत्या, आणि त्यामुळे त्याने दौऱ्यातून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. निस्संका लंकन प्रीमियर लीग (एलपीएल) ला मुकणार हे जवळजवळ निश्चित आहे आणि १५ ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या भारताविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेसाठीही त्याच्या खेळण्याबद्दल शंका आहे..संघाला झालेल्या दुखापतींची संख्या पाहता, इसिथा विजेसुंदरा वेस्ट इंडिज विरुद्ध श्रीलंका यांच्यातील दुसऱ्या कसोटीत पदार्पण करण्याची शक्यता आहे. क्रिकइन्फोच्या वृत्तानुसार, गेल्या तीन वर्षांपासून श्रीलंकेचा अव्वल विशेषज्ञ फिरकी गोलंदाज असलेला प्रभात जयसूर्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान मिळवेल..IND vs SL Test: भारतीय संघ ९ वर्षांनी श्रीलंकेत कसोटी खेळणार! कधी होणार सामने? तारखेबाबत मोठी अपडेट.वेस्ट इंडिज विरुद्ध श्रीलंका दुसऱ्या कसोटीसाठी श्रीलंकेचा संघनिशान मदुष्का, दिनेश चंडीमल, कामिंदू मेंडिस, धनंजया डी सिल्वा(सी), कुसल मेंडिस(डब्लू), सोनल दिनुशा, मिलन प्रियनाथ रथनायके, कसून रजिथा, असिथा फर्नांडो, प्रभात जयसूर्या, पसिंदू सूरियाबंदरा, लाहिरू उदारा, इसिथा, इ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.