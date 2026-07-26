टीम इंडिया नंबर १ ! झिम्बाब्वेविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेतील विजयानंतर इंग्लंडला मागे फेकले

India regain No.1 ICC T20I ranking after Zimbabwe series: भारतीय संघ आयसीसी ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय संघांच्या क्रमवारीत अव्वल स्थान पुन्हा पटकावले. भारतीय संघाने शनिवारी झिम्बाब्वेविरुद्धच्या मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी घेतली आणि आज आयसीसी ट्वेंटी-२० संघांमध्ये भारत नंबर १ ठरला... भारतीय संघाने दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यांत ९० धावांनी विजय मिळवले. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील संघाचा हा पहिलाच मालिका विजय आहे. .या महिन्याच्या सुरुवातीला इंग्लंडविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० मालिकेत ०-४ ने पराभव झाल्यामुळे वर्ल्ड कप विजेत्या भारतीय संघाची दुसऱ्या स्थानावर घसरण झाली होती. पण, अवघ्या दोन आठवड्यांतच भारतीय संघ पुन्हा अव्वल स्थानी परतला आहे. भारताच्या खात्यात २६८ रेटिंग गुण आहेत आणि इंग्लंडकडेही २६८ रेटिंग गुण आहेत, पण भारत दशांश गणनेनंतर इंग्लंडच्या पुढे आहे..भारतीय संघाने दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यांत हरारे स्पोर्ट्स क्लबवर ५ बाद २१९ धावांचा डोंगर उभा केला. यष्टिरक्षक-फलंदाज इशान किशन, जो आयसीसी ट्वेंटी-२० फलंदाजांमध्ये नंबर वन आहे, त्याने ४४ चेंडूंत ८१ धावांची खेळी केली. तेच उप कर्णधार तिलक वर्माने २९ चेंडूंत ६० धावा चोपल्या..IND vs ZIM 2nd T20I: ओ, भाई... इशान किशन 'किंग कोहली'च्या पुढे निघून गेला; दुसऱ्या सामन्यात जबरदस्त विक्रम नोंदवला....इशानने ८१ धावांच्या खेळीमुळे २०२६ च्या कॅलेंडर वर्षात २२ ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांत ७८३ धावांचा टप्पा ओलांडला. एका कॅलेंडर वर्षात सर्वाधिक ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय धावा करणाऱ्या भारतीय फलंदाजांच्या यादीत तो आता विराट कोहलीच्या पुढे गेला आहे. २०२२ या कॅलेंडर वर्षात कोहलीने भारतासाठी ७८१ धावा केल्या होत्या..इशानने २०२६ मध्ये १२ ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळून ३७० धावा केल्या आहेत. भारतासाठी एका कॅलेंडर वर्षात यष्टीरक्षक-फलंदाजाने केलेल्या सर्वाधिक ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय धावांचा संजू सॅमसनचा विक्रम मोडण्यासाठी, त्याला आज ६७ धावा करणे आवश्यक आहे. सॅमसनने २०२४ मध्ये यष्टीरक्षक म्हणून १२ ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये ४३६ धावा केल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.