Viral Video : फॅन मैदानावर लाडक्या खेळाडूला भेटायला आला अन् कॅप चोरून पळाला; KKR च्या खेळाडूसोबत नेमकं काय घडलं?

Rahmanullah Gurbaz fan incident Afghanistan T20 League: सामना सुरू असताना आपल्या क्रिकेटपटूला भेटण्यासाठी सुरक्षारक्षकांची पर्वा न करता मैदानावर चाहत्यांनी घेतलेली धाव, ही काही नवीन गोष्ट नाही. पण, अफगाणिस्तानमध्ये सुरू असलेल्या ट्वेंटी-२० लीगमध्ये एक हास्यास्पद गोष्ट घडली. फॅन आपल्या लाडक्या क्रिकेटपटूला भेटायला मैदानावर आला खरा, परंतु सुरक्षारक्षकाला पाहताच तो खेळाडूची कॅप घेऊन पळून गेला. त्याची ही कृती पाहून क्रिकेटपटूला नेमकं काय करावं, हेच काहीक्षणासाठी कळेनासे झाले..अफगाणिस्तानचा यष्टिरक्षक-फलंदाज रहमनुल्लाह गुरबाज याच्यासोबत Shpageeza Cricket League मध्ये हा विचित्र प्रकार घडला. शुक्रवारी खोस्तमधील रहमत वली मसरूर क्रिकेट मैदानावर मिस ऐनक नाइट्स आणि बंद-ए-अमीर ड्रॅगन्स यांच्यातील सामन्यादरम्यान ही विचित्र घटना घडली. खेळ थोडा वेळ थांबला असताना एका चाहत्याने सुरक्षा व्यवस्था भेदली आणि तो थेट गुरबाजच्या दिशेने धावला. सेल्फी किंवा ऑटोग्राफ मागण्याऐवजी, त्या चाहत्याने KKR च्या फलंदाजाची कॅप हिसकावली आणि पळून गेला..Premium : Genetic Revolution in Sports: सर्वांना वैभव सूर्यवंशी व्हायचंय, पण तुमचं शरीर काय म्हणतंय? कधी त्याचं ऐकलंत का?.सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ पाठलाग सुरू केला, पण तोपर्यंत हा विचित्र प्रकार सर्वांच्या डोळ्यांदेखत घडून गेला होता. दरम्यान, गुरबाजने ही घटना खिलाडूवृत्तीने घेतली आणि त्याचे सहकारी गंमतीने पाहत असताना तो हसत होता. कॅप हिसकावण्याच्या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाला आहे आणि अनेक चाहत्यांनी अफगाणिस्तानच्या या स्टार खेळाडूचे कौतुक केले. .रहमनुल्लाह गुरबाजने ३ कसोटी, ५५ वन डे आणि ८७ ट्वेंटी-२० सामन्यांत अफगाणिस्तान संघाचे प्रतिनिधित्व करताना जवळपास ५००० धावा केल्या आहेत. ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये त्याने २६३ सामन्यांत २ शतकं व ४१ अर्धशतकांसह ६४३७ धावा केल्या आहेत. आयपीएलमध्ये त्याने १९ सामन्यांत ३६३ धावा केल्या आहेत. कोलकाता नाइट रायडर्सने त्याला १.५० कोटींत करारबद्ध केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.