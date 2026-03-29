Virat Kohli Records: विराट कोहलीने इतिहास रचला, IPL मध्ये असा पराक्रम करणारा पहिलाच ठरला; पाकड्या शोएब मलिकचाही मोडला विक्रम

Virat Kohli IPL history records and achievements list: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या पहिल्याच सामन्यात गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने (RCB) सनरायझर्स हैदराबादचा (SRH) ६ विकेट्स राखून पराभव करत स्पर्धेची धमाकेदार सुरुवात केली आहे. विराट कोहली आणि देवदत्त पडिक्कल यांच्या शतकी भागीदारीने विजयाचा पाया रचला. विराटने नाबाद ६९ आणि देवदत्तने ६१ धावांची खेळी केली. या दोघांनी शतकी भागीदारी करत विजयाचा मार्ग सुकर केला. कर्णधार रजत पाटीदारनेही ( ३१) आक्रमक फटकेबाजी केली..जेकब डफीने ३ विकेट्स घेऊन SRH ची अवस्था ३ बाद २९ अशी केली. त्यानंतर इशान किशन व हेनरिच क्लासन यांनी ९७ धावा जोडल्या. फिल सॉ़ल्टने दोघांचे अविश्वसनीय झेल घेतले. किशन ३८ चेंडूंत ८ चौकार व ५ षटकारांसह ८० धावांवर बाद झाला, तर क्लासनने ३१ धावा केल्या. अनिकेत वर्माने १८ चेंडूंत ४३ धावा करताना संघाला ९ बाद २०१ धावांपर्यंत पोहोचवले. विराट व देवदत्तने दमदार खेळ करून RCB ला १५.४ षटकांत जिंकवले. गतविजेत्यांनी हा सामना ६ विकेट्स राखून जिंकला..RCB vs SRH Live : पहिल्याच सामन्यात वाद... हेनरिच क्लासन अम्पायरच्या निर्णयावर नाराज... काव्या मारनही भडकली, सॉल्टच्या कॅचवर शंका? .RCB ने आयपीएलमध्ये पाचव्यांदा २०० हून अधिक लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग केला आहे. २०२५ मध्ये लखनौ येथे LSG विरुद्ध त्यांनी २२८ धावांचा पाठलाग केला होता. २०१० मध्ये पंजाबविरुद्ध २०४ आमि २०२४ मध्ये गुजरातविरुद्ध २०१ धावांचे लक्ष्य त्यांनी सहज पार केले होते. हैदराबादविरुद्ध हा आयपीएल संघाचा दुसरा यशस्वी पाठलाग ठरला. २०१४ मध्ये किंग्स इलेव्हन पंजाबने २०६ धावांचे लक्ष्य पार केले होते. पण, २०० हून अधिक धावांचे लक्ष्य पार करण्यासाठी सर्वात कमी षटकं RCB ने खेळली..त्यांनी आजचा सामना १५.४ षटकांत जिंकला आणि २०२५ मध्ये राजस्थान रॉयल्सचा ( १५.५ षटकांचा वि. गुजरात टायटन्स) विक्रम मोडला. विराटने आयपीएल २०२५ च्या पहिल्या सामन्यात नाबाद ५९ ( ३६ चेंडू वि. कोलकाता नाइट रायडर्स) धावा केल्या होत्या आणि आजही तो ३८ चेंडूंत ६९ धावांवर नाबाद राहिला. विराट कोहलीने SRH विरुद्ध मागील पाच सामन्यांत १०० ( ६३ चेंडू), ४२ ( २०), ५१ ( ४३), ४३ ( २५) आणि नाबाद ६९ ( ३८) धावा केल्या आहेत. आजच्या या खेळीसह तो आयपीएलमध्ये लक्ष्याचा पाठलाग करताना ४००० धावा पूर्ण करणारा पहिला फलंदाज ठरला..RCB vs SRH Live : दंडावर काळी पट्टी, २ मिनिटांचं मौन अन् ११ राखीव खुर्च्या... विराटसह सर्व खेळाडू, प्रेक्षक अन् अनुष्काही भावूक.लक्ष्याचा पाठलाग करताना आता त्याच्या नावावर ४०२७ धावा आहेत. डेव्हिड मिलर ( ३२८५),रोहित शर्मा ( ३२३८), शिखर धवन ( २८४३) व ऱॉबिन उथप्पा ( २८३२) हे अव्वल पाचमध्ये आहेत. विराटने आज पाकिस्तानचा माजी कर्णधार शोएब मलिकचाही विक्रम मोडला. ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये विराट पाचव्या क्रमांकावर आला आहे.Most run-scorer in all T20sख्रिस गेल - १४५६२किरॉन पोलार्ड - १४४८२अॅलेक्स हेल्स - १४४४९डेव्हिड वॉर्नर- १४०६३जॉस बटलर - १३८४५विराट कोहली - १३६१२शोएब मलिक - १३५७१.