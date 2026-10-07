VVS Laxman निवड समितीच्या बैठकीत कसा? गौतम गंभीरची जागा घेण्याची तयारी की आणखी काही? BCCI ने दिले उत्तर

BCCI explains VVS Laxman presence in selection meeting: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने निवड समिती अध्यक्षपदासाठी अर्ज मागवण्यात आल्याचे ट्विट केले अन् त्यानंतर काही वेळातच न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी भारताचा ट्वेंटी-२० संघ जाहीर केला गेला. अजित आगरकरच्या ( Ajit Agarkar) कार्यकाळ संपल्याचे, यावरून स्पष्ट झाले आणि प्रभारी अध्यक्ष म्हणून प्रग्यान ओझाने कालच्या बैठकीत कार्यभार सांभाळला. पण, या बैठकीत माजी फलंदाज व्ही व्ही एस लक्ष्मण याच्या उपस्थितीने अनेक प्रश्न उपस्थित राहिले. गौतम गंभीरच्या जागी भविष्यात लक्ष्मणची निवड केली जाईल, अशी चर्चा असताना बैठकीतील माजी फलंदाजाची उपस्थिती लक्षवेधी ठरली. बीसीसीआयनेही या प्रकरणावर मौन सोडले..विंडीज मालिका संपल्यानंतर भारतीय संघ श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली १६ खेळाडूंचा ताफा घेऊन न्यूझीलंड दौऱ्यावर जाणार आहे. तेथे पाच सामन्यांची ट्वेंटी-२० मालिका हा संघ खेळणार आहे. या मालिकेसाठी बीसीसीआयच्या मुख्यालयात मंगळवारी बैठक पार पडली आणि त्यात निवड समिती सदस्य, बीसीसीआय सचिव देवजित सैकिया यांच्यासह लक्ष्मण उपस्थित होता. नियमानुसार केवळ कर्णधार आणि निवड समितीतील पाच सदस्य यांना संघ निवडताना मत मांडण्याचा अधिकार आहे, तर सचिव हे संयोजक असतात. तर मग लक्ष्मण कोणत्या अधिकारात उपस्थित होता?.भुवनेश्वर कुमारची टीम इंडियात वापसी कशी झाली? Ajit Agarkar च्या जाण्याने खुला झाला मार्ग, कोणी भाकरी फिरवली?.सचिव देवजित सैकिया यांनी सांगितले की, क्रिकेट ऑफ एक्सलन्सचे ( CoE) संचालक म्हणून लक्ष्मण या बैठकीत उपस्थित होता. निवड समिती आणि CoE यांच्यात योग्य संवाद व्हावा आणि कोणतंही गैरसमज होऊ नये, याकरीता लक्ष्मण उपस्थित होता. मागील महिन्यात झालेल्या आढावा बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेतला गेल्याचे, सैकिया यांनी सांगितले.."निवडकर्ते आणि CoE यांच्यात कोणताही गैरसमज होऊ नये, यासाठी लक्ष्मण यापुढे वरिष्ठ निवड समितीच्या सर्व बैठकांना उपस्थित राहतील. मुंबईत झालेल्या आढावा बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता. कोणताही गैरसमज होऊ नये आणि निवडकर्त्यांना योग्य निर्णय घेण्यासाठी अचूक माहिती मिळावी, हा यामागचा उद्देश आहे," असे सैकिया यांनी पीटीआयशी संवाद साधताना सांगितले..भारतीय क्रिकेटला मागील काही काळापासून दुखापतग्रस्त खेळाडूंचा फटका सहन करावा लागतोय. हे खेळाडू लक्ष्मणच्या मार्गदर्शनात पुनर्वसनाचा कार्यकाळ पूर्ण करत आहेत. त्यामुळे कोणता खेळाडू किती तंदुरुस्त आहे आणि कधी पुनरागमन करू शकतो, याची लक्ष्मणला अचूक माहिती असते. याकरिता हा निर्णय घेतला गेला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.