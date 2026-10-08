रवींद्र जडेजा निवड समिती प्रमुखपदासाठी अर्ज करणार? अजित आगरकरनंतर रिक्त झालंय पद, BCCI ची जाहिरात अन् जड्डूची पोस्ट...

What’s the procedure Ravindra Jadeja BCCI post? भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने मंगळवारी टीम इंडियाच्या निवड समिती अध्यक्षपदासाठी जाहिरात काढली. अजित आगरकरचा कार्यकाळ ४ ऑक्टोबरला संपला आणि BCCI नव्या निवड समिती अध्यक्षपदाच्या शोधात आहे. आगरकरनंतर ही जबाबदारी सध्यातरी समिती सदस्य प्रग्यान ओझाने सांभाळली आहे, परंतु हे पद नेमकं कुणाकडे जाईल हे कोण कोण अर्ज करतं, यावर अवलंबून आहे. अशात भारताचा अष्टपैलू रवींद्र जडेजा, हा या पदासाठी अर्ज करतोय की काय, अशी चर्चा सुरू झाली आहे..रवींद्र जडेजाने आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०तून निवृत्ती घेतली आहे आणि तो सध्या वन डे व कसोटी क्रिकेटच खेळतोय. मात्र, युवा स्टार खेळाडूंमुळे जड्डूचे संघातील स्थान तळ्यात-मळ्यात दिसतेय. अशात तो निवड समिती अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी घेण्यास सज्ज असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे आणि त्याला कारण त्याची X पोस्ट आहे. बीसीसीआयने या पदासाठी अर्ज मागवणारी पोस्ट केली आणि त्यावर जड्डूचं उत्तर चर्चेला फोडणी देणारे ठरले..किरॉन पोलार्डने MI ची साथ सोडली, CSKच्या पिवळ्या जर्सीत दिसणार! १६ वर्षांनंतर स्वप्नपूर्ती, बघा किती रक्कम मोजली, जबरदस्त डिल.बीसीसीआयच्या पोस्टखाली जडेजाने अर्ज प्रक्रियेबद्दल चौकशी केली. जड्डू सोशल मीडियावर फारसा सक्रिय दिसत नाही; १९ फेब्रुवारी रोजी, त्याने भारताचा माजी फिरकी गोलंदाज रविचंद्रन अश्विनने नेपाळ क्रिकेटसंदर्भात केलेल्या एका पोस्टला उत्तर दिले होते. त्यानंतर त्याने आज ट्विट केले. निवड समितीमधील रिक्त पदासंदर्भात BCCIच्या पोस्टला उत्तर देताना जडेजा म्हणाला,"यासाठी प्रक्रिया काय आहे?".आता जड्डूच्या या ट्विटवर नेटकरी सैराट झाले आहेत....आगरकरच्या कार्यकाळात जडेजाल २०२४ च्या श्रीलंका मालिका आणि २०२५ च्या ऑस्ट्रेलिया मालिका खेळता आल्या नाहीत. तेव्हा तो म्हणाला होता की, "निवड होणे, हे माझ्या हातात नाही. मला नक्कीच खेळायचे आहे. सरतेशेवटी, संघ व्यवस्थापन, निवड समिती, प्रशिक्षक आणि कर्णधार यांचे स्वतःचे विचार आहेत आणि या मालिकेसाठी माझी निवड न करण्यामागे त्यांची स्वतःची कारणे असतील." जडेजा आगामी न्यूझीलंड दौऱ्यात पुनरागमन करण्याची दाट शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.