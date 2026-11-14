Who is Khilan Patel? वन डे वर्ल्ड कप विजेत्या संघातील स्टारचा पहिलाच ट्वेंटी-२० सामना... ८ Six, ६ Fours अन् ८४ धावांची वादळी खेळी

Who is Khilan Patel Gujarat cricketer? १९ वर्षांखालील वन डे वर्ल्ड कप विजेत्या संघातील स्टार खेळाडू खिलान पटेल याने शनिवारी सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीतून ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. आपल्या पहिल्याच ट्वेंटी-२० सामन्यात गुजरातकडून खेळताना त्याने ओदिशाच्या गोलंदाजांवर हल्लाबोल केला. चेन्नई सुपर किंग्सचा स्टार उर्विल पटेल ( Urvil Patel) यानेही अर्धशतक झळकावताना संघाला ९ बाद २५० धावांपर्यंत पोहोचवले. पण, सहाव्या क्रमांकावर आलेल्या खिलानची खेळी चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरली..गुजरात विरुद्ध ओदिशा सामना कोलकाताच्या इडन गार्डनवर सुरू आहे आणि यात प्रथम फलंदाजीला आलेल्या गुजरातला २९ धावांवर तीन धक्के बसले. ललित यादवने आघाडीच्या दोन फलंदाजांना बाद केले. पण, कर्णधार उर्विल मैदानावर उभा राहिला आणि त्याने ३० चेंडूंत ६ चौकार व ४ षटकारांसह ६२ धावांची खेळी केली. देबाब्रता प्रधानने तीन धक्के देताना गुजरातला पुन्हा बॅकफूटवर फेकले होते.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Vaibhav Sooryavanshi Wicket : कर्णधार म्हणून वैभव सूर्यवंशीने पदार्पणात किती धावा केल्या? बघा कसा सहज OUT झाला, Video Viral.वन डे वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत ९ विकेट्स घेणारा खिलान पटेल सहाव्या क्रमांकावर फलंदाजीला आला आणि चित्र बदलून टाकले. त्याने ओदिशाच्या गोलंदाजांचा समाचार घेताना २९ चेंडूंत ८४ धावांची वादळी खेळी केली. त्यात ६ चौकार व ८ षटकारांचा समावेश आहे. हा त्याचा पहिलाच ट्वेंटी-२० सामना होता आणि त्यात त्याने आपली छाप पाडली. आशुतोष शर्मा ( २०) व विशान जयस्वाल ( २२) या तळाच्या फलंदाजांनी धावसंख्येत हातभार लावला. .लक्ष्याचा पाठलाग करताना ओदिशाने १५ षटकांत ४ बाद १७५ धावा केल्या आहेत. त्यांना विजयासाठी ५ षटकांत ७६ धावांची गरज आहे. कार्तिक बिस्वालने ३२ चेंडूंत ५५ धावांची खेळी केली, तर सुब्रांशू सेनापतीने ४७ चेंडूंत ६ चौकार व ७ षटकारांसह ८९ धावा कुटल्या. पण, अरझान नागवास्वालाने या दोघांनाही माघारी पाठवले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.