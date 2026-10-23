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IND A vs NZ A Squad : भारताच्या कसोटी संघात बदल, झारखंडच्या २१ वर्षीय खेळाडूची एन्ट्री; न्यूझीलंडनेही जाहीर केले ३ वेगवेगळे संघ...

Who is Shikhar Mohan, the 21-year-old Jharkhand batter? भारत अ आणि न्यूझीलंड अ यांच्यातील आगामी चार दिवसीय सामन्यांच्या मालिकेपूर्वी भारतीय संघात बदल करण्यात आला आहे. न्यूझीलंड अ संघानेही तीन सामन्यांसाठी तीन वेगवेगळे संघ जाहीर केले आहेत.
Shikhar Mohan called up to India A squad

Shikhar Mohan called up to India A squad

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India A squad changes & New Zealand A name 19-man squad : भारत अ आणि न्यूझीलंड अ यांच्यातल्या तीन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेला शनिवारपासून सुरूवात होत आहे. या मालिकेपूर्वी भारताच्या संघात बदल करण्यात आला असून न्यूझीलंडनेही तीन वेगवेगळे संघ जाहीर केले आहे. भारताच्या संघात झारखंडच्या २१ वर्षीय शिखर मोहन ( Shikhar Mohan) याचा समावेश करण्यात आला आहे. त्याने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये दमदार कामगिरी करून निवड समितीचे लक्ष वेधून घेतले. तो दुसऱ्या आणि तिसऱ्या कसोटीत भारतीय संघासोबत दिसेल.

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