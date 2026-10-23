IND A vs NZ A Squad : भारताच्या कसोटी संघात बदल, झारखंडच्या २१ वर्षीय खेळाडूची एन्ट्री; न्यूझीलंडनेही जाहीर केले ३ वेगवेगळे संघ...

India A squad changes & New Zealand A name 19-man squad : भारत अ आणि न्यूझीलंड अ यांच्यातल्या तीन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेला शनिवारपासून सुरूवात होत आहे. या मालिकेपूर्वी भारताच्या संघात बदल करण्यात आला असून न्यूझीलंडनेही तीन वेगवेगळे संघ जाहीर केले आहे. भारताच्या संघात झारखंडच्या २१ वर्षीय शिखर मोहन ( Shikhar Mohan) याचा समावेश करण्यात आला आहे. त्याने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये दमदार कामगिरी करून निवड समितीचे लक्ष वेधून घेतले. तो दुसऱ्या आणि तिसऱ्या कसोटीत भारतीय संघासोबत दिसेल. .झारखंडच्या या फलंदाजाने रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ मध्ये १२ डावांत एका द्विशतकासह ६१३ धावा केल्या होत्या. त्याने चालू हंगामाचीही चांगली सुरुवात केली असून, दोन सामन्यांत ९९.०० च्या सरासरीने २९७ धावा केल्या आहेत. या हंगामात आतापर्यंत त्याने केरळविरुद्ध १४३ आणि महाराष्ट्राविरुद्ध २७ व १२७ धावा केल्या आहेत. रणजी ट्रॉफी व्यतिरिक्त, मोहनने सप्टेंबरमध्ये झालेल्या दुलीप ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यातही चांगली कामगिरी केली. त्याने पूर्व विभागाकडून दक्षिण विभागाविरुद्ध दोन्ही डावांत अर्धशतके झळकावली आणि ऑक्टोबरमध्ये इराणी कपमध्ये उर्वरित भारताकडून जम्मू आणि काश्मीरविरुद्ध पहिल्या डावात ६० धावा केल्या..IND vs NZ 2nd T20I: इशान किशनला नेमकं काय झालं? दुसऱ्या सामन्यातून घेतली माघार, आता मालिकेला मुकणार? BCCI ने दिले अपडेट्स.India A squad for four-day series vs New Zealand Aयशस्वी जैस्वाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, आर स्मरण, कुमार कुशाग्रा, ध्रुव जुरेल (कर्णधार), वॉशिंग्टन सुंदर, आकिब नबी, आकाश दीप, अंशुल कंबोज, मानव सुथार, मुकेश चौधरी, बी साई सुदर्शन, यश राठोड, मुकेश कुमार, रिषभ पंत ( दुखापतीतून सावरल्यावर उपलब्ध), शिखर मोहन ( शेवटच्या दोन सामन्यांसाठी).न्यूझीलंडचा १९ सदस्यीय संघ...न्यूझीलंड अ संघानेही या तीन सामन्यांच्या मालिकेसाठी १९ सदस्यीय संघ जाहीर केला आहे. ही मालिका न्यूझीलंड विरुद्ध भारत यांच्यातील वन डे व ट्वेंटी-२० आणि न्यूझीलंडच्या देशांतर्गत ५० षटकांच्या स्पर्धेसोबतच एकाच वेळी सुरू होणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक सामन्यासाठी तेरा खेळाडू एकत्र केले जातील आणि संघातील उर्वरित सदस्य फोर्ड ट्रॉफीमध्ये सहभागी होतील..New Zealand A v India A Four Day squadsपहिला सामना - रायस मारियू ( कर्णधार), मॅट बोयले, मॅक्स चू, क्रिस्टीन क्लार्क, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, झॅक गिबसन, मिच हे, कर्टीस हिफी, सिमॉन किने, जेडन लेनॉक्स, जेरॉड मॅकेय, टीम रॉबिन्सन, फ्रेझर शीटदुसरा सामना - रायस मारियू ( कर्णधार), मॅट बोयले, क्रिस्टिन क्लार्क, मॅट फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, झॅक गिबसन, मिचे हे, कर्टीस हिफी, सिमॉन किने, जेडन लेनॉक्स, जेरॉड मॅकेय, टीम रॉबिन्सन, फ्रेझर शीटतिसरा सामना - अदी अशोक, मॅट बोयले, मॅक्स चू, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, कर्टीस हिफी, सिमॉन किने, निकी केली, बेन लिस्टर, रायस मारियू, जेरॉड मॅकेय, कॅम पॉल, हेन्री निकोल्स, फ्रेझर शीट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.