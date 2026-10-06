Harmanpreet Kaur: हरमनप्रीतने अचानक कर्णधारपद का सोडलं? गुवाहाटीच्या बैठकीत नेमकं काय घडलं? स्मृती मानधना शर्यतीत,पण...

Harmanpreet Kaur resignation reason after Guwahati meeting: आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील सुवर्णपदक जिंकून भारतीय महिला संघ काही दिवसांपूर्वीच मायदेशात परतला होता आणि सोमवारी अचानक हरमनप्रीत कौरने सर्व फॉरमॅटमधील कर्णधारपद सोडण्याचा निर्णय जाहीर केला. सोमवारी गुवाहाटी येथे BCCIची भारतीय महिला संघासोबत आढावा बैठक झाली. या बैठकीला हरमनप्रीत कौर, उपकर्णधार स्मृती मानधना आणि मुख्य प्रशिक्षक अमोल मुझुमदार उपस्थित होते. BCCI सचिव देवजीत सैकिया यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत हरमनप्रीतच्या कर्णधारपदाचे भवितव्य आणि प्रशिक्षक अमोल मुझुमदार यांच्या भूमिकेबाबत चर्चा झाल्याचे समजते. .हरमनप्रीतच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाची कामगिरी चांगली झाली होती, परंतु या बैठकीत तिच्या भविष्याबाबत चर्चा झाली. या वर्षाच्या सुरूवातीला झालेल्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेनंतरच हरमनप्रीतला कर्णधारपदावरून हटवण्याची चर्चा सुरू झाली होती. इंग्लंडमध्ये झालेल्या त्या वर्ल्ड कपमध्ये भारताला बाद फेरीही गाठता आली नव्हती, परंतु संघाने पुनरागमन करत त्यानंतर आशिया चषक आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील सुवर्णपदक जिंकले. पण, त्याचा हरमनप्रीतच्या भविष्याबद्दल आधीच ठरलेल्या निर्णय बदलण्यावर परिणाम झाला नाही..Harmanpreet Kaur : हरमनप्रीत कौरने तडकाफडकी कर्णधारपद सोडलं! म्हणाली, संघासाठी रक्ताचे पाणी केले, पण...; आता नवी कॅप्टन कोण?.हरमनप्रीतचा Captaincy Recordहरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने चार कसोटी सामन्यांत विजय मिळवला, तर एक पराभव स्वीकारला. वन डे क्रिकेटमध्ये ३० विजय, १९ पराभव, १ बरोबरी व १ अनिर्णित निकाल अशी भारतीय महिला संघाची कामगिरी राहिली आहे. ट्वेंटी-२०त भारताने ९३ विजय मिळवले, तर ५७ मध्ये पराभव पत्करला आणि १ सामना अनिर्णित राहिला. २०१७च्या वर्ल्ड कप पात्रता स्पर्धेत भारताने बाजी मारली. २०२५ मध्ये वन डे वर्ल्ड कप उंचावला. त्यापूर्वी २०१२, २०१६, २०२२ आणि २०२६ मध्ये आशिया चषक उंचावला. २०२३ व २०२६ च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील सुवर्णपदक जिंकण्याचा मोठा पराक्रम हरमनप्रीतच्या नेतृत्वाखालील महिला संघाने केला..स्मृती मानधनासमोरील आव्हानं...हरमनप्रीतच्या राजीनाम्यानंतर भारतीय महिला संघाच्या कर्णधारपदाची जबाबदारी स्मृती मानधनाकडे सोपवण्याची दाट शक्यता आहे. हरमप्रीतच्या नेतृ्त्वाखाली स्मृतीने बराच काळ उप कर्णधार म्हणून घालवला आहे आणि तिच्याकडेही नेतृत्वगुण आहेत. पण, आता स्मृतीसमोर आगामी वर्ल्ड कप आणि लॉस एंजिलस येथे होणारी ऑलिम्पिक स्पर्धा हे दोन मोठी आव्हानं आहेत. निवड समिती येत्या आठवड्यात झिम्बाब्वे मालिकेसाठीचा संघ जाहीर करण्याची शक्यता आहे आणि तेव्हाच कर्णधाराचीही घोषणा होईल. झिम्बाब्वेचा संघ भारत दौऱ्यावर तीन वन डे ( १६, १८ व २० ऑक्टोबर) व तीन ट्वेंटी-२० ( २३, २६ व २८ ऑक्टोबर) सामन्यांची मालिका खेळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.