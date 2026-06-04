French Open 2026: शेवटच्या सेटमध्ये ६-० ने उडाला धुव्वा! फ्रेंच ओपनमध्ये सर्वात मोठा उलटफेर, अव्वल मानांकित सबलेंकाची धक्कादायक हार!

पॅरिस : फ्रेंच ओपन या ग्रँडस्लॅम टेनिस स्पर्धेमध्ये बुधवारी धक्कादायक निकालाची नोंद झाली. २५व्या मानांकित रशियाच्या डायना श्नायडर हिने अव्वल मानांकित व चार वेळा ग्रँडस्लॅम विजेतेपद पटकावणाऱ्या अरीना सबलेंका हिला पराभूत करीत उपांत्य फेरीमध्ये प्रवेश केला. तसेच पोलंडची २४ वर्षीय माजा चॉलिंस्का हिने उपांत्यपूर्व फेरीच्या लढतीत २२व्या मानांकित ॲना कलिन्सकाया हिला सरळ दोन सेटमध्ये पराभूत करताना पहिल्यांदाच ग्रँडस्लॅमची उपांत्य फेरी गाठली..अरीना सबलेंका हिने पहिला सेट ६-३ असा नावावर केला. त्यानंतर मात्र डायना श्नायडर हिने झोकात पुनरागमन केले. तिने दुसरा सेट ७-५ असा जिंकत १-१ अशी बरोबरी साधली. अखेरच्या सेटमध्ये डायना श्नायडर हिच्या झंझावातासमोर अरीना सबलेंका हिचा निभाव लागला नाही. तिच्यावर ६-० अशी पराभवाची नामुष्की ओढवली..Marathwada News:महाराष्ट्राच्या मुलींचा ‘अपसेट’ जलवा; आयटीएफ टेनिस स्पर्धा; मधुरिमा, सोनल यांचा मानांकित खेळाडूंना धक्का.माजा चॉलिंस्का हिने ॲना कलिन्सकाया हिला पहिल्या सेटमध्ये ७-६ असे नमवले. पहिल्या सेटमध्ये दोन्ही खेळाडूंमध्ये कडवा संघर्ष पाहायला मिळाला; मात्र माजा चॉलिंस्का हिने दबावाखाली आपला खेळ उंचावला आणि पहिला सेट आपल्या नावावर केला. त्यानंतर पुढील सेटमध्ये माजा चॉलिंस्का हिने ६-३ असे यश मिळवले. पोलंडच्या कन्येने ही लढत एक तास व ५४ मिनिटांमध्ये आपल्या नावावर केली..बालाजी-डेमोलायनर गारदभारताचा टेनिसपटू एन. श्रीराम बालाजी व त्याचा ब्राझीलचा साथीदार मार्सेलो डेमोलायनर यांचे फ्रेंच ओपन टेनिस स्पर्धेतील आव्हान संपुष्टात आले. हॅरी हेलीओवारा-हेनरी पॅटेन या जोडीने एन. श्रीराम बालाजी व मार्सेलो डेमोलायनर या जोडीवर ६-३, ६-४ असा अवघ्या एक तास व १७ मिनिटांत विजय साकारला. मुलांच्या गटामध्ये अर्णव पापरकर व मुलींच्या गटात माया रेवती यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. दोघांचेही एकेरीतील आव्हान संपुष्टात आले..French Open 2026: २५ व्या ग्रँडस्लॅमसाठी नोवाक जोकोविचचा महासंघर्ष! २ तास ५१ मिनिटांच्या थरारात कसाबसा मिळवला विजय!.मेनसिक, झ्वेरेव अंतिम चारमध्येझेक प्रजासत्ताकच्या जाकुब मेनसिक याने युवा खेळाडू जोओ फॉनसेका याला सरळ तीन सेटमध्ये पराभूत करीत पहिल्यांदाच ग्रँडस्लॅमची उपांत्य फेरी गाठली. २० वर्षीय जाकुब मेनसिक याने १९ वर्षीय जोओ फॉनसेका याला ६-४, ६-३, ७-६ असे पराभूत करीत अंतिम चार फेरीमध्ये प्रवेश केला. ग्रँडस्लॅमच्या उपांत्य फेरीत पोहोचणारा तो झेक प्रजासत्ताकचा सर्वात लहान वयाचा खेळाडू ठरला आहे. जर्मनीच्या ॲलेक्झँडर झ्वेरेव याने उपांत्यपूर्व फेरीच्या लढतीत राफेल जॉडर याला ७-६, ६-१, ६-३ असे तीन सेटमध्ये नमवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.