क्रीडा

French Open 2026: शेवटच्या सेटमध्ये ६-० ने उडाला धुव्वा! फ्रेंच ओपनमध्ये सर्वात मोठा उलटफेर, अव्वल मानांकित सबलेंकाची धक्कादायक हार!

Diana Shnaider Stuns World No.1 Aryna Sabalenka: फ्रेंच ओपनमध्ये मोठा उलटफेर झाला असून अव्वल मानांकित अरीना सबलेंकाला डायना श्नायडरने पराभूत केले. माजा चॉलिंस्का, जाकुब मेनसिक आणि अलेक्झांडर झ्वेरेव यांनीही उपांत्य फेरीत प्रवेश केला.
French Open 2026

French Open 2026

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पॅरिस : फ्रेंच ओपन या ग्रँडस्लॅम टेनिस स्पर्धेमध्ये बुधवारी धक्कादायक निकालाची नोंद झाली. २५व्या मानांकित रशियाच्या डायना श्नायडर हिने अव्वल मानांकित व चार वेळा ग्रँडस्लॅम विजेतेपद पटकावणाऱ्या अरीना सबलेंका हिला पराभूत करीत उपांत्य फेरीमध्ये प्रवेश केला. तसेच पोलंडची २४ वर्षीय माजा चॉलिंस्का हिने उपांत्यपूर्व फेरीच्या लढतीत २२व्या मानांकित ॲना कलिन्सकाया हिला सरळ दोन सेटमध्ये पराभूत करताना पहिल्यांदाच ग्रँडस्लॅमची उपांत्य फेरी गाठली.

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