Sports News: १७ वर्षांखालील मुलींचा विजय: महाराष्ट्राने सौराष्ट्र संघावर ८ गडी राखून मात; ईश्वरी अवसरेच्या अर्धशतकाने महाराष्ट्राच्या जिंकण्याची शर्यत मजबूत

पुणे: मुंबईत सुरू असलेल्या सतरा वर्षांखालील मुलींच्या गटाच्या पश्चिम विभागीय एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धेत ईश्वरी अवसरेची नाबाद अर्धशतकी खेळी आणि अक्षया जाधवच्या अचूक गोलंदाजीच्या जोरावर महाराष्ट्राने सौराष्ट्र संघावर आठ गडी राखून विजय प्राप्त केला. महाराष्ट्राचा हा सलग तिसरा विजय ठरला. .मुंबईत झालेल्या या लढतीत प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या सौराष्ट्राचा डाव ३७ षटकांत १३६ धावांतच रोखला गेला तर महाराष्ट्राने विजयी लक्ष्य १८.४ षटकांत दोन विकेटच्या मोबदल्यात पार केले..सौराष्ट्र संघाच्या अँजेल कांगड, रिती पारेख व ध्रुवी भटासनने संघाचा डाव सावरला. अक्षया जाधवने तीन गडी बाद केले. प्रत्यूत्तर देताना महाराष्ट्राची सलामीची फलंदाज ईश्वरी अवसरेने आपला धडाका कायम राखताना ४२ चेंडूंत १४ चौकार व एका षटकारासह ७४ धावा केल्या तिने सिमरन दबासच्या साथीत पहिल्या विकेटकरिता ८८ धावांची सलामी दिली..ईश्वरी अवसरे व सिमरन दबास या बाद झाल्यानंतर सह्याद्री कदम आणि मयूरी थोरात या जोडीने विजयावर शिक्कामोर्तब केले. सह्याद्री कदमने ३० चेंडूंत पाच चौकारांसह नाबाद ३२ धावा केल्या क्रिशा हिरपाराने तीन गडी बाद केले.या स्पर्धेतील महाराष्ट्राच्या मुलींचा हा सलग तिसरा विजय ठरला. महाराष्ट्राची उद्या (ता. १५) अखेरच्या साखळी सामन्यात गुजरात संघाविरुद्ध लढत होईल..संक्षिप्त धावफलक : सौराष्ट्र - (३७ षटकांत) सर्वबाद १३६ (अँजेल कांगड २७, रिती पारेख २४, ध्रुवी भटासन २१, अक्षया जाधव ३-२९, आर्या जांभूळकर १-१२, शिवांशी कपूर १-१४, आदिती राऊत १-१८, रोशनी पारधी १-२९, अनुष्का राठोड १-३१) पराभूत विरुद्ध महाराष्ट्र - (१८.४ षटकांत) २ बाद १३९ (ईश्वरी अवसरे ७४, सह्याद्री कदम नाबाद ३२, सिमरन दबास १७, क्रिशा हिरपारा २-२५).