Stephen Eustáquio : युस्ताक्वियो याचा फुटबॉलमधील प्रेरणादायी प्रवास; पोर्तुगालमधून कॅनडाच्या विश्वकरंडक संघात स्थान

लॉस एंजेलिस - विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेच्या राउंड ऑफ ३२ लढतीत कॅनडाच्या विजयाचा शिल्पकार ठरलेल्या स्टीफन युस्ताक्वियो याचा प्रवास खूपच प्रेरणादायी, तेवढाच भावनिकही आहे. या पोर्तुगीज वंशाच्या फुटबॉलपटूने अडथळ्यांतून वाट शोधत संघासाठी हीरो बनण्याइतपत मजल मारली. लॉस एंजेलिस शहर चित्रपट दुनियेतील हॉलीवूडचे माहेरघर आहे. याच शहरात युस्ताकियो याच्या फुटबॉल कारकिर्दीने छानपैकी वळण घेतले. संधीसाधू गोलमुळे २९ वर्षीय मेहनती फुटबॉलपटू कॅनडियन्सच्या गळ्यातील ताईत बनला..पोर्तुगीज वंशाचा फुटबॉलपटूस्टीफन युस्ताक्वियो याचे आई-वडील पोर्तुगीज, पण त्याचा जन्म कॅनडातील आँटेरियो येथे झाला. वयाच्या चौथ्या वर्षी त्याने फुटबॉल खेळण्यास सुरुवात केली. तो सात वर्षांचा त्याचे आई-वडील पुन्हा मूळ देशात पोर्तुगालमध्ये स्थायिक झाले. स्टीफन व त्याचा थोरला भाऊ मौरा यांचे फुटबॉल पोर्तुगीज भूमीत बहरले. स्टीफन युस्ताक्वियो याने २०१७ मध्ये व्यावसायिक फुटबॉल कारकिर्दीचा श्रीगणेशा केला. त्यावर्षी तो पोर्तुगीज द्वितीय श्रेणी लीगमधील लेईशोईस क्लबशी करारबद्ध झाला. त्यानंतर तो मेक्सिकन लीगमध्ये खेळला आणि पुन्हा युरोपियन फुटबॉलमध्ये परतला..आई-वडिलांना गमावले, मुलीचा जन्म२०२३ मध्ये स्टीफन युस्ताक्वियो पोर्तो संघातर्फे खेळत असताना त्याच्या आयुष्याला मोठा धक्का बसला. त्यावर्षी एप्रिलमध्ये त्याच्या आईचे मेंदूच्या कर्करोगाने निधन झाले, नंतर वर्षभरात त्याने वडिलांना ह्रदयविकाराच्या झटक्याने गमावले. या दोघांचा त्याच्या आयुष्यात मोलाचा वाटा होता. या दुःखात त्याला आशेचा किरण गवसला होता.कारण वडिलांच्या निधनापूर्वी स्टीफन व त्याची प्रेयसी कॉन्स्तान्ता यांनी घरी मुलगी बेनेदिता हिचे स्वागत केले. स्टीफन युस्ताक्वियो खूपच कौटुंबिक आहे. कॅनडाच्या दक्षिण आफ्रिकेवरील विजयानंतर त्याने सांगितले, की ‘‘मी जे काही करतो ते माझ्या कुटुंबासाठी, माझ्या पालकांसाठी, माझ्या प्रेयसीसाठी, मुलीसाठी, माझ्या भावासाठी, माझ्या मित्रांसाठी असते.’’.भरवशाचा खेळाडूस्टीफन युस्ताक्वियो याने २०१२ मध्ये कॅनडाच्या युवा संघातर्फे आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केले. २०१९ मध्ये त्याची पितृक देशातर्फे पोर्तुगाल संघातून खेळण्यासाठी २१ वर्षांखालील युरोपियन करंडक पात्रता फेरीसाठी निवड झाली होती, मात्र फेब्रुवारी २०१९ त्याने कॅनडातर्फे सीनियर फुटबॉल खेळण्याचे निश्चित केले आणि त्या वर्षी कॉन्कॅकॅफ नेशन्स लीगसाठी त्याला कॅनडाच्या संघात स्थान मिळाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.