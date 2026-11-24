अनुपमा गोखलेस्वित्झर्लंडमधील जिनिव्हा येथे सुरू होणाऱ्या विद्यमान जगज्जेता गुकेश आणि उझबेकिस्तानचा आव्हानवीर जावोखिर सिंदारॉव्ह यांच्यातील पटावरील युद्धाने बुद्धिबळ विश्वविजेतेपदाच्या इतिहासात नवा अध्याय लिहिला जाणार आहे. ही लढत २४ नोव्हेंबर ते १२ डिसेंबरदरम्यान होणार आहे. .या लढतीत बुद्धिबळाचे १४ क्लासिकल डाव खेळवले जातील. जो खेळाडू प्रथम ७.५ गुण मिळवेल, त्याला जगज्जेता घोषित केले जाईल. दोघांचेही सात गुण झाल्यास १२ डिसेंबरला जलदगतीच्या सामन्यांद्वारे विश्वविजेतेपदाचा फैसला होईल. या लढतीचे एकूण बक्षीस २५ लाख अमेरिकन डॉलर (सुमारे २३ कोटी रुपये) आहे. हे बक्षीस दोन्ही खेळाडूंमध्ये त्यांनी जिंकलेल्या डावांची संख्या आणि मिळवलेले एकूण गुण अशा निकषांनुसार विभागले जाईल..Mumbai Indians च्या कोचने रचला इतिहास! किरॉन पोलार्डने ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये भूकंप आणला... .पहिल्या डावात विद्यमान जगज्जेता गुकेश काळ्या मोहऱ्यांनी खेळेल. बुद्धिबळाच्या विश्वविजेतेपदाच्या लढतींना १४० वर्षांचा मोठा इतिहास आहे. पहिली विश्वविजेतेपदाची लढत १८८६ मध्ये विल्यम स्टीनिट्झ आणि योहान झुकेरटॉर्ट यांच्यात झाली होती. या लढतीनंतर स्टीनिट्झला पहिला जगज्जेता घोषित करण्यात आले होते. एवढ्या मोठ्या कालखंडात आतापर्यंत केवळ १८ खेळाडू निर्विवाद जगज्जेते झाले आहेत, ही आश्चर्याची गोष्ट म्हणावी लागेल..१९९३ नंतर काही वर्षे बुद्धिबळ संघटनेतील दुहीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत झालेले चार जगज्जेतेही यात समाविष्ट केले, तरी ही संख्या खूपच कमी आहे. भारताचा सध्याचा जगज्जेता गुकेश याने २०२४ मध्ये सिंगापूर येथे झालेल्या लढतीत चीनच्या डिंग लिरेनला पराभूत करून १८वा जगज्जेता होण्याचा मान मिळवला होता..या लढतीत उझबेकिस्तानचा आव्हानवीर जावोखिर सिंदारॉव्ह याचे पारडे जड मानले जात आहे. नोव्हेंबरमधील गुणांकनाच्या यादीत सिंदारॉव्ह २, ७८२ गुणांसह जागतिक क्रमवारीत चौथ्या स्थानावर आहे, तर गुकेश २, ७१० गुणांसह २६व्या स्थानावर आहे. मात्र, माजी जगज्जेता गॅरी कास्पारोव्ह याने गेल्या महिन्यात या लढतीविषयी बोलताना काही वेगळे मुद्दे मांडले होते..MS Dhoni: आयपीएल २०२७ च्या लिलावात एमएस धोनी दिसणार नाहीत? इरफान पठाणने सांगितलं CSK मधील माहीचं नेमकं काम.त्याच्या मते, ‘‘गुकेशला हरवणे अत्यंत कठीण असते. शिवाय गुकेशला विश्वविजेतेपदाची लढत खेळण्याचा अनुभव आहे. याउलट सिंदारॉव्ह पहिल्यांदाच अशी लढत खेळणार असल्यामुळे अनुभवाचा फायदा गुकेशला मिळेल, ’’ असे कास्पारोव्हचे मत होते. कास्पारोव्हसारख्या अनुभवी खेळाडूच्या या मतामुळे गुकेशच्या चमूचे मनोबल नक्कीच वाढले असेल. गुकेश आणि जावोखिर सिंदारॉव्ह हे दोघेही केवळ २० वर्षांचे आहेत. त्यामुळे बुद्धिबळाच्या इतिहासातील या सर्वांत तरुण विश्वविजेतेपदाच्या लढतीची जगभरातील बुद्धिबळप्रेमी आतुरतेने वाट पाहात आहेत..पद्मश्री आणि अर्जुन पुरस्कारविजेत्या, अनुभवी बुद्धिबळपटू अनुपमा गोखले गुकेश आणि सिंदारॉव्ह यांच्यातील विश्वविजेतेपदाच्या लढतीचे विश्लेषण ‘सकाळ’साठी करणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.