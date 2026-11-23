HOW TO MAKE HOMEMADE SOAP FOR WINTER SKINCARE: हिवाळ्यात त्वचा कोरडी पडण्याची समस्या अनेकांना जाणवते. अशावेळी आपण वापरलेल्या साबणामुळे त्वचेचा कोरडेपणा आणखी वाढू शकतो. त्यामुळे अनेक जण घरगुती उपाय शोधत असतात. परंतु तुमच्या घरातील 'या' काही खास गोष्टींद्वारे तुम्ही घरच्या घरी साबण तयार करू शकतात. या साबणाने त्वचा एकदम मऊ होते. कसं बनवायचं जाणून घेऊया....साहित्य५ चमचे तांदूळ१ बटाटाकोरफडीचा गरव्हिटॅमिन ई कॅप्सूलग्लिसरीन .सर्वात आधी तांदूळ स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्या. त्यानंतर ते एका कापडावर पसरवून पंख्याखाली वाळत ठेवा. तांदूळ वाळल्यास तो मिक्सरमधून काढून घ्या. .त्यानंतर बटाटा स्वच्छ धुवून किसून घ्या. बटाटाल्या एका स्वच्छ कापडात बांधून त्यातील रस काढून घ्या. त्यानंतर एका भांड्यात कोरफडीचा गर, बटाट्याचा रस आणि व्हिटॅमिन ई कॅप्सूलमधील तेल घालून मिश्रण एकत्र करा..आता ग्लिसरीनमध्ये तयार केलेलं कोरफड आणि बटाट्याचं मिश्रण टाका, त्यानंतर दोन चमचे तांदळाची पावडर टाकून वेवस्थित मिसळून घ्या. त्यानंतर एका साबणाच्या आकाराच्या साचेत ओतून घ्या. त्यानंतर ते ३ ते ४ तास तसेच ठेवून द्या. मिश्रण व्यवस्थित घट्ट झाल्यानंतर साच्यातून साबण बाहेर काढा. अशा प्रकारे तुमचा घरगुती साबण तयार होईल..डिस्क्लेमर - घ्यावी. जळजळ, खाज किंवा लालसरपणा जाणवल्यास वापरणे थांबवावे. संवेदनशील त्वचा असलेल्या व्यक्तींनी विशेष काळजी घ्यावी. या साबणामुळे त्वचेचा कोरडेपणा कमी होईलच, याची खात्री नाही. सकाळ समूह या माहितीची पुष्टी किंवा समर्थन करत नाही..तोंडात फोड ते त्वचा सोलवटून काढणाऱ्या जखमा; जाणून घ्या पेम्फिगस व्हल्गारिस आजाराची लक्षणे, कारणे अन् उपचार.. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.