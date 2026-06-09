"महागडे स्किनकेअर नाही..." तर तुपासोबत खाते हा पदार्थ; आलिया भट्टने स्वतःच सांगितलं चमकदार त्वचेचं रहस्य

Health benefits of Ghee, Jaggery, Peanut and Coconut: आलिया भट्ट 33 वर्षांची असली तरी ती अनेकदा 25 वर्षांची दिसते, हे तिच्या चाहत्यांनाच नाही तर अनेकांना जाणवतं. बऱ्याच जणांचा चेहराच 'बेबी फेस' असतो, त्यामुळे ते त्यांच्या वयापेक्षा लहानच दिसतात. पण आलियाच्या बाबतीत फक्त हेच एक कारण नाहीये. तिचं स्किनकेअर रूटीन, संतुलित आहार आणि शक्य तितक्या नैसर्गिक आणि घरगुती उपायांवर असलेला विश्वासही तिच्या चमकदार त्वचेचं एक महत्त्वाचं रहस्य मानलं जातं. नुकत्याच कान्स फिल्म फेस्टिव्हल 2026 दरम्यान आलियाने तुपापासून बनणाऱ्या तिच्या आवडत्या 'स्किन स्नॅक'बद्दल खुलासा केला आहे. तूप, गूळ, शेंगदाणे आणि खोबऱ्यापासून बनणारा हा साधा स्नॅक त्वचेसाठी खरंच फायदेशीर आहे का, याबाबत तज्ज्ञांनीही महत्त्वाची माहिती दिली आहे..काय आहे हा स्नॅक?आलियाने सांगितलं की, ती तूप, गूळ, कुटलेले शेंगदाणे आणि थोडंसं खोबरं एकत्र करून बनवलेला स्नॅक खाते. तिच्या मते, हा "स्किन स्नॅक" त्वचेसाठी खूप फायदेशीर ठरतो. ती पुढे म्हणते, "तूप पचनासाठी आणि त्वचेसाठी चांगलं असतं. मी हा स्नॅक खाते कारण त्यामुळे माझी त्वचा चांगली दिसते."पण, हा स्नॅक खरोखरच त्वचेसाठी फायदेशीर आहे का? याबाबत त्वचारोगतज्ज्ञ डॉ. राधिका रहेजा यांनी इंडियन एक्सप्रेसला माहिती दिली आहे..डॉक्टर काय म्हणतात?डॉ. राधिका रहेजा यांच्या मते, पोटाचं आरोग्य, चांगले फॅट्स (Healthy Fats) आणि त्वचेचं आरोग्य यांचा परस्पर संबंध असल्याचं अनेक संशोधनांमधून समोर आलं आहे. तूपामध्ये व्हिटॅमिन A, E आणि K सारखी फॅट-सोल्युबल जीवनसत्त्वं असतात. ही त्वचेची दुरुस्ती आणि त्वचेचं संरक्षण करणारा थर मजबूत ठेवण्यासाठी मदत करतात. शेंगदाण्यांमध्ये हेल्दी फॅट्स आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात, तर गुळामध्ये काही खनिजं आढळतात. पण, गूळ मात्र मर्यादित प्रमाणातच खाल्ला पाहिजे, असं त्या सांगतात. .डॉ. रहेजा सांगतात की, पोटाचं आरोग्य चांगलं असेल तर शरीरातील दाह (इन्फ्लेमेशन) कमी व्हायला मदत होते. त्यामुळे त्वचा अधिक स्वच्छ आणि निरोगी दिसू शकते. पण, फक्त एकाच पदार्थामुळे त्वचा सुंदर होईल असं नाही. संतुलित आहार आणि एकूणच चांगलं आरोग्य यावर त्वचेचं सौंदर्य अवलंबून असतं..पोटाचं आरोग्य आणि त्वचेचा संबंध का महत्त्वाचा?तज्ज्ञांच्या मते, पचनसंस्था बिघडली की शरीरात दाह वाढू शकतो. त्यामुळे पिंपल्स, एक्झिमा आणि त्वचेची संवेदनशीलता वाढण्याची शक्यता असते. दही, तंतुमय पदार्थ, आंबवलेले पदार्थ आणि संतुलित आहार पचनसंस्था सुधारण्यासाठी मदत करतात, ज्याचा सकारात्मक परिणाम त्वचेवरही दिसू शकतो.पण, त्वचेच्या आरोग्यावर फक्त आहाराचा प्रभाव होत नाही. पुरेशी झोप, ताण-तणावाचं नियंत्रण, योग्य प्रमाणात पाणी पिणं, हार्मोन्स, सूर्यप्रकाशाचा संपर्क आणि आनुवंशिक घटक यांचाही महत्त्वाचा वाटा असतो..तूप खरंच सुपरफूड आहे का?डॉ. रहेजा यांच्या मते, पूर्वीच्या काळात सर्व प्रकारचे फॅट्स शरीरासाठी वाईट मानले जायचे त्यामुळे तुपाकडे नकारात्मक दृष्टीने पाहिलं जायचं. मात्र, आता पोषणशास्त्रातील संशोधनामुळे योग्य प्रमाणात तूप खाणं आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतं, हे स्पष्ट झालं आहे.तरीही सोशल मीडियावर दाखवल्याप्रमाणे तूप हे सर्व समस्यांवर उपाय करणारं जादुई अन्न नाही. कोणताही पदार्थ अति प्रमाणात खाल्ल्यास त्याचे दुष्परिणाम होऊ शकतात. भारतीय पारंपरिक आहाराचं खरं वैशिष्ट्य म्हणजे संयम, विविधता आणि संतुलित जीवनशैली..त्यामुळे आलिया भट्टचा हा घरगुती स्नॅक आरोग्यदायी आहाराचा एक भाग असू शकतो. मात्र, चमकदार आणि निरोगी त्वचेसाठी केवळ तूप-गुळाचा हा स्नॅक पुरेसा नसून संतुलित आहार, चांगली जीवनशैली आणि योग्य सवयीही तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.