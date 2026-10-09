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Maharashtra Drought News : राज्यातील आणखी १८ तालुक्यात दुष्काळ?, पिकांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश; सांगली जिल्ह्यातील दोन तालुक्यांचा समावेश

Drought Affected Talukas : राज्यातील आणखी तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची तीव्रता तपासण्यासाठी पिकांच्या सर्वेक्षणाचे आदेश देण्यात आले आहेत. सांगली जिल्ह्यातील शिराळा आणि वाळवा तालुक्यांचाही समावेश आहे.
Maharashtra Drought News Affected Talukas

Maharashtra Drought News Affected Talukas

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Maharashtra Drought Survey : राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर आता आणखी १८ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाच्या तीव्रतेची पडताळणी केली जाणार आहे. या तालुक्यांतील प्रमुख पाच पिकांपैकी २० टक्के पिकांचे सर्वेक्षण करून वस्तुस्थिती तपासण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. याशिवाय आणखी १८ तालुक्यांचा अहवाल मागवण्यात आला असून, एकूण ३६ तालुक्यांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी (ता. ९) नागपुरात दिली.

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