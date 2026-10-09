Maharashtra Drought News : राज्यातील आणखी १८ तालुक्यात दुष्काळ?, पिकांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश; सांगली जिल्ह्यातील दोन तालुक्यांचा समावेश

Maharashtra Drought Survey : राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर आता आणखी १८ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाच्या तीव्रतेची पडताळणी केली जाणार आहे. या तालुक्यांतील प्रमुख पाच पिकांपैकी २० टक्के पिकांचे सर्वेक्षण करून वस्तुस्थिती तपासण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. याशिवाय आणखी १८ तालुक्यांचा अहवाल मागवण्यात आला असून, एकूण ३६ तालुक्यांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी (ता. ९) नागपुरात दिली..खरीप २०२६ हंगामातील पर्जन्याची तूट आणि अन्य घटकांच्या आधारे राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून विविध उपाययोजना व सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. मात्र, दुष्काळी यादीतून काही तालुके सुटल्याने मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या निर्देशानुसार आणखी १८ तालुक्यांमध्ये पीक सर्वेक्षण आणि प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय मदत व पुनर्वसन विभागाने जारी केला आहे..या यादीत नांदेड जिल्ह्यातील मुदखेड आणि मुखेड, चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती, ब्रह्मपुरी आणि बल्लारपूर, गोंदिया जिल्ह्यातील आमगाव, देवरी, सालेकसा आणि गोंदिया, वर्धा जिल्ह्यातील कारंजा, भंडारा जिल्ह्यातील मोहाडी आणि तुमसर, नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर, चांदवड आणि निफाड, सातारा जिल्ह्यातील पाटण, तसेच सांगली जिल्ह्यातील शिराळा आणि वाळवा या तालुक्यांचा समावेश आहे..Maharashtra Drought: शेतकरी हवालदिल! एकरी ३५ हजारांचा खर्च, तरी सोयाबीन करपले; छत्रपती संभाजीनगरमध्ये केंद्रीय पथकाची पाहणी.राज्यातील या १८ तालुक्यांमध्ये प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाणार असून, अन्य १८ तालुक्यांचा अहवाल मागवण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार या तालुक्यांचेही सर्वेक्षण केले जाणार आहे. तसेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रातील दुष्काळाची दखल घेतली असून, केंद्र सरकारने सर्वेक्षणासाठी तीन पथके राज्यात पाठवली आहेत, असे बावनकुळे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.