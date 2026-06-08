Maharashtra Monsoon Update : मॉन्सूनची कोकणात दमदार एन्ट्री! राज्यातील 'या' २६ जिल्ह्यांना पावसाचा येलो अलर्ट जारी

IMD Issues Thunderstorm and Heavy Rain Warning : मान्सूनने राज्यात प्रवेश केला आहे प्रचंड उष्णतेने हैराण झालेल्या नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, हवामान खात्याच्या ताज्या अंदाजानुसार मान्सून संपूर्ण राज्यभर पसरण्यास अजून काही दिवस लागणार आहेत.हवामान विभागाने (IMD) सोमवारी (८ जून) राज्यातील विविध भागांसाठी वादळी पावसाचा इशारा दिला आहे. दक्षिण कोकण-गोवा आणि दक्षिण मध्य महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांमध्ये काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह मुसळधार पाऊस आणि ताशी ४०-५० किलोमीटर वेगाने सोसाट्याचा वारा वाहण्याची दाट शक्यता आहे. .उत्तर कोकण, उत्तर मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील जिल्ह्यांमध्ये हलका ते मध्यम पाऊस व विजांच्या गडगडाटासह वादळी वारे येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. उत्तर कोकणात काही भागांत उष्ण व दमट हवामान कायम राहील, असा अंदाज आहे..येलो अलर्ट जारीहवामान विभागाने आज २६ जिल्ह्यांना पावसाचा येलो अलर्ट दिला आहे. यात सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, पालघर, रायगड, पुणे,कोल्हापूर, सातारा, सांगली,सोलापूर, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड, हिंगोली, नांदेड, लातूर, धाराशिव, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, चंद्रपूर, गडचिरोली, वर्धा, वाशिम आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांना पावसाचा इशारा दिला आहे..Maharashtra Rain Alert : राज्यात पावसाची जोरदार चाहूल; 18 जिल्ह्यांना यलो अलर्ट, पुढील दोन तासांत पुणे-नाशिक घाटमाथ्यावर वादळी पावसाची शक्यता!.१५ जूनपर्यंत पावसाचा जोर कमीच राहणार हवामान खात्याच्या सध्याच्या अंदाजानुसार, किमान १५ जूनपर्यंत राज्यात पावसाचा एकूण जोर आणि मान्सूनच्या प्रगतीचा वेग कमी राहण्याची शक्यता आहे. या कालावधीत विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांत दुपारनंतर ढगाळ वातावरणासह मेघगर्जनेसह विखुरलेला वादळी पाऊस पडू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.