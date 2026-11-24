‘अक्वान’ चक्रीवादळाचा प्रभाव ओसरल्यानंतर महाराष्ट्रातील हवामानात पुन्हा बदल झाला आहे. राज्यात सध्या बहुतांश भागांत ढगाळ वातावरण निर्माण झाले असून, किमान तापमानात मोठी वाढ झाल्याने थंडीचा जोर कमी झाला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून जाणवणाऱ्या गुलाबी थंडीची जागा आता उबदार हवामानाने घेतली आहे. विशेष म्हणजे, रात्रीच्या तापमानासोबतच दिवसा कमाल तापमानातही वाढ होत असल्याने नागरिकांना उन्हाचा चटका आणि उकाड्याचा सामना करावा लागत आहे. आज (२४ नोव्हेंबर) राज्यातील कमाल आणि किमान तापमानातील वाढ कायम राहण्याची शक्यता भारतीय हवामान विभागाने वर्तविली आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, ‘अक्वान’ चक्रीवादळाचे अवशेष असलेले कमी दाबाचे क्षेत्र आता निवळले आहे. मात्र, उत्तर महाराष्ट्र आणि गुजरात परिसरात समुद्रसपाटीपासून सुमारे ३.१ किलोमीटर उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती कायम आहे. या हवामान प्रणालीमुळे राज्यात अंशतः ढगाळ वातावरण निर्माण झाले आहे. परिणामी, किमान तापमानात वाढ होऊन थंडीचा प्रभाव कमी झाला आहे..Pune Weather: पुणेकरांनो, हुडहुडी कमी होणार! पुढील २ ते ३ दिवसांत तापमानात वाढ; हवामान विभागाचा अंदाज.धाराशिवमध्ये राज्यातील नीचांकी तापमानसोमवारी (२३ नोव्हेंबर) सकाळपर्यंतच्या नोंदीनुसार, धाराशिव येथे राज्यातील नीचांकी १२.८ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. त्याखालोखाल जळगाव येथे १३.२ अंश, धुळे येथे १३.५ अंश, तर सातारा येथे १४.९ अंश सेल्सिअस किमान तापमान नोंदविण्यात आले. राज्यातील उर्वरित बहुतांश ठिकाणी किमान तापमान १५ अंशांच्या पुढे गेले आहे..विशेष म्हणजे, अवघ्या तीन दिवसांपूर्वी राज्यातील काही भागांत किमान तापमानाचा पारा ६ अंशांपर्यंत घसरला होता. मात्र, आता तापमान पुन्हा १२ अंशांच्या वर गेल्याने थंडीचा कडाका कमी झाला आहे..सोलापूरमध्ये सर्वाधिक कमाल तापमानदुसरीकडे, कमाल तापमानातही वाढ नोंदविण्यात येत आहे. सोमवारी सोलापूर येथे राज्यातील उच्चांकी ३४.६ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. जळगाव येथेही कमाल तापमान ३४.४ अंश सेल्सिअस होते. राज्यातील बहुतांश शहरांमध्ये कमाल तापमान ३० अंशांच्या पुढे असल्याने दिवसा उन्हाचा चटका जाणवत आहे..हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, आजही राज्यात अंशतः ढगाळ वातावरण राहण्याची शक्यता आहे. कमाल आणि किमान तापमानातील वाढ कायम राहणार असल्याने सध्या तरी थंडीचा जोर वाढण्याची चिन्हे कमी आहेत. त्यामुळे नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीस राज्यातील नागरिकांना सकाळी आणि रात्रीच्या थंडीऐवजी दिवसा उष्ण हवामानाचा अनुभव येण्याची शक्यता .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.