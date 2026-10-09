Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्रात हवामानाचं गणित बदलणार? 'या' भागात पावसाचा अंदाज तर काही ठिकाणी ऑक्टोबर हीट तापदायक ठरणार

महाराष्ट्रात नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांचा (मॉन्सून) हंगाम संपल्यानंतर पावसाने उघडीप दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक भागांत उन्हाचा चटका वाढला असून, ऑक्टोबर हीटमुळे नागरिकांना उकाड्याचा सामना करावा लागत आहे. बहुतांश ठिकाणी कमाल तापमानाचा पारा ३५ अंश सेल्सिअसच्या पुढे कायम आहे. दरम्यान, आज, ९ ऑक्टोबर रोजी कोकणातील काही जिल्ह्यांमध्ये उष्ण आणि दमट हवामानाचा अंदाज वर्तवण्यात आला असून, या भागांसाठी हवामान विभागाने येलो अलर्ट जारी केला आहे. दुसरीकडे, पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये विजांच्या कडकडाटासह पाऊस पडण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे..अमरावतीत राज्यातील उच्चांकी तापमानाची नोंदराज्यात सध्या उन्हाचा तडाखा जाणवत असून, अनेक शहरांमधील तापमान सातत्याने वाढलेल्या पातळीवर आहे. गुरुवारी, ८ ऑक्टोबर रोजी सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत अमरावती येथे राज्यातील सर्वाधिक ३९ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. त्यामुळे विदर्भातील या शहरात उन्हाची तीव्रता अधिक असल्याचे दिसून आले..यवतमाळ येथे कमाल तापमान ३८ अंश सेल्सिअस नोंदवण्यात आले. त्याचबरोबर धुळे, जळगाव, सोलापूर, अकोला, वर्धा, रत्नागिरी आणि चंद्रपूर या ठिकाणीही तापमान ३७ अंश सेल्सिअसच्या पुढे राहिले. राज्यातील अनेक भागांमध्ये तापमानाचा पारा चढलेला असल्याने ऑक्टोबर महिन्यातील उन्हाचा प्रभाव कायम आहे.दरम्यान, धुळे येथील कृषी महाविद्यालयात राज्यातील नीचांकी १७.८ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. कमाल आणि किमान तापमानातील या नोंदींमधून राज्यातील विविध भागांतील हवामानातील फरक स्पष्ट झाला आहे..IMD Rain Alert : मोठी बातमी! माॅन्सूनच्या एक्झिट दरम्यान 22 राज्यांत मुसळधार पावसासह वादळाचा अलर्ट; 70 किमी स्पीडने वाहणार वारे, महाराष्ट्रात कशी स्थिती?.कोकणातील सहा जिल्ह्यांना येलो अलर्टआज, ९ ऑक्टोबर रोजी कोकण विभागात उष्णतेचा प्रभाव अधिक जाणवण्याची शक्यता आहे. पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांमध्ये उष्ण व दमट हवामान राहण्याचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित जिल्ह्यांसाठी सतर्कतेचा इशारा अर्थात येलो अलर्ट देण्यात आला आहे..पश्चिम महाराष्ट्रात विजांसह पावसाचा अंदाजएकीकडे राज्यातील बहुतांश भागांत उन्हाचा तडाखा कायम असताना पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये पावसाची शक्यता आहे. सातारा, कोल्हापूर, सांगली आणि सोलापूर या जिल्ह्यांतील तुरळक ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह पाऊस पडू शकतो, असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे.राज्यातील उर्वरित भागांत अंशतः ढगाळ आकाश राहण्याची शक्यता असून, त्यासोबतच उन्हाचा चटका आणि उकाडाही कायम राहण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे राज्यात काही ठिकाणी पावसाची शक्यता असली, तरी बहुतांश भागांमध्ये ऑक्टोबर हीटचा प्रभाव जाणवत राहणार आहे..IndiGo Winter Schedule : प्रवाशांना मोठा झटका! बेळगाव-दिल्ली विमानसेवेला 'विंटर' ब्रेक; इंडिगो कंपनीकडून सेवांमध्ये बदल, आता आठवड्यातून तीनच उड्डाणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.