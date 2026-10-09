'या' नागरिकांना मोफत धान्य मिळणार, 'वन नेशन, वन रेशन कार्ड'द्वारे सुविधा; प्रशासनाचा मोठा निर्णय

मुंबई : राज्यात दुष्काळामुळे फटका बसलेल्या २६५ तालुक्यामधून स्थलांतर करणाऱ्या मजूर आणि नागरिकांना राज्यातील कोणत्याही सोयीच्या रेशन दुकानातून मोफत धान्य उचलण्याची मुभा देणारी 'वन नेशन वन रेशन कार्ड' सुविधा काटेकोरपणे राबवण्याचे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत..राज्याच्या कानाकोपऱ्यात दुष्काळाचे सावट आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगारांसाठी किंवा पाण्याच्या शोधात स्थलांतर होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. या स्थलांतरित नागरिकांची अन्नान्नदशा होऊ नये, यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने गुरुवारी नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. नवीन निर्णयामुळे स्थलांतरित कुटुंबांना त्यांच्या मूळ गावी असलेल्या रेशन दुकानावर विसंबून न राहता, ते सध्या जिथे वास्तव्यास असतील तिथल्याच जवळच्या रास्तभाव दुकानातून बायोमेट्रिक ओळख पटवून मोफत अन्नधान्य मिळवता येणार आहे..IIT Bombay Fire: आयआयटी मुंबईत आगीचा भडका, विद्यार्थ्यांच्या किंकाळ्या अन् मोठा आक्रोश; ५ जण होरपळले.दुष्काळामुळे होणाऱ्या स्थलांतरामुळे एकही पात्र कुटुंब किंवा लाभार्थी आपल्या हक्काच्या अन्नधान्यापासून वंचित राहणार नाही, याची वैयक्तिक दक्षता घेण्याचे स्पष्ट आदेश जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत..बेकायदा साठेबाजी रोखादुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांतील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेत नसलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने मागणी केल्यास, निकष व उपलब्ध इष्टांकाच्या मयदित त्यांना अंत्योदय अन्न योजना किंवा प्राधान्य कुटुंब गटामध्ये समाविष्ट केले जाईल. शिधापत्रिकेतील सदस्यांचे आधार सीडिंग पूर्ण करून त्यांना धान्य उपलब्ध करून दिले जाईल. कामासाठी किंवा पाण्यासाठी शहरांकडे स्थलांतर करणाऱ्यांसाठी 'वन नेशन वन रेशन कार्ड' अंतर्गत सुविधेची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले. अन्नधान्याचा काळाबाजार होणार नाही याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत..Mumbai News: शिक्षकाला मारहाणप्रकरणी महापौर तावडेंना दंड, न्यायालयाचा इशारा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.