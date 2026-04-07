PM-Kisan Samman Nidhi: पीएम किसान योजनेचा २३वा हप्ता रखडणार? नवे नियम काय आहेत?

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या पीएम किसान सन्मान निधी योजनेबाबत महत्त्वाची अपडेट आहे. या योजनेचा २३ वा हप्ता रखडू शकतो. त्याचं कारण नवीन नियम. सरकारने आता युनिक फार्मर आयडी अनिवार्य केलेला आहे. आयडी नसेल तर आता बँकेत पैसे जमा होणार नाहीत..पीएम किसान योजनेअंतर्गत आतापर्यंत २२ हप्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. दरवर्षी पात्र शेतकऱ्यांना ६ हजार रुपयांची आर्थिक मदत तीन टप्प्यामध्ये दिली जाते. मात्र, आगामी २३ व्या हप्त्यासाठी सरकारने 'फार्मर रजिस्ट्री' म्हणजेच युनिक फार्मर आयडी बंधनकारक केला आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे हा आयडी नसेल, त्यांना २३ व्या हप्त्यापासून वंचित राहावे लागू शकते किंवा त्यांना लाभ मिळण्यासाठी दिरंगाई होऊ शकते..'या' राज्यांसाठी फार्मर आयडी अनिवार्यकेंद्र सरकारने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगड, कर्नाटक, केरळ, ओडिसा, तामिळनाडू, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि आसाम या राज्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी फार्मर आयडी अनिवार्य केला आहे.शेतकरी ऑनलाईन आणि ऑफलाईन पद्धतीने फार्मर आयडी बनवू शकतात. ऑनलाईनसाठी अधिकृत कृषी पोर्टलवर जाऊन शेतकरी स्वतः नोंदणी करू शकतात. तर ऑफलाइनसाठी जवळील सीएससी (CSC) सेंटर किंवा कृषी विभागामार्फत आयोजित विशेष शिबिरांमध्ये जाऊन हे कार्ड बनवून घेता येईल. २३ व्या हप्त्यात कोणतीही अडचण येऊ नये म्हणून शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर आपला युनिक फार्मर आयडी बनवून घेणे आवश्यक आहे.