Chhatrapati Sambhajinagar: डिजिटल रुपया काळाची गरज; रोख व्यवहारांना पर्याय; सुरक्षित, जलद, पारदर्शक अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल

छत्रपती संभाजीनगर: देशात डिजिटल व्यवहारांचा वेग वाढत असताना आता अधिक सुरक्षित, अधिकृत आणि दीर्घकालीन पर्याय म्हणून 'डिजिटल रुपया' पुढे येत आहे. भारतीय रिझर्व बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय)कडून सादर करण्यात आलेला डिजिटल चलन प्रकार भविष्यातील अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा पाया ठरण्याची शक्यता आहे..यूपीआय प्रणालीने देशात डिजिटल क्रांती घडवून आणली असली, तरी त्यातील काही मर्यादा स्पष्ट होऊ लागल्या आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, डिजिटल रुपया हा केवळ नवीन पर्याय नसून बदलत्या आर्थिक व्यवस्थेची गरज आहे. कारण हे अधिकृत चलन म्हणून थेट आरबीआयकडून जारी केले आहे. त्यामुळे पूर्ण विश्वासार्ह असून बनावट नोटांचा प्रश्न संपुष्टात येईल..ऑनलाइनमुळे सरकारी व्यवहार सुलभ होऊन अनुदान, पगार, शिष्यवृत्ती थेट देण्यास मदत होईल. तसेच आर्थिक पारदर्शकता असल्याने व्यवहारांची नोंद अधिक स्पष्ट होईल. यामुळे डिजिटल रुपया भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर वापरला जाऊ शकतो. दुसरीकडे, यूपीआय सध्या सर्वाधिक वापरले जाणारे माध्यम असून त्यात काही त्रुटी असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात..डिजिटल रुपया भविष्याची गरजडिजिटल रुपया हा केवळ पर्याय नसून भविष्यातील गरज आहे. यूपीआयने व्यवहार सुलभ केले असले, तरी त्यातील मर्यादा लक्षात घेता अधिक सुरक्षित आणि अधिकृत प्रणालीची आवश्यकता भासू लागली आहे. यूपीआय, डिजिटल रुपया दोन्हींच्या समन्वयातूनच डिजिटल भारत अधिक सक्षम आणि सुरक्षित होणार आहे..डिजिटल रुपया वापराने काय होईल?कॅशलेस व्यवहार अधिक मजबूत होतीलआर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण वाढेलविश्वास अधिक दृढ होईलडिजिटल रुपया सरकारी, अधिकृत व्यवहारात वाढेलयूपीआय दैनंदिन व्यवहारात कायम राहीलदोन्ही प्रणाली एकत्रितपणे अर्थव्यवस्था मजबूत करतील."डिजिटल रुपया यूपीआयला पर्याय म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. यामुळे कॅश हाताळण्याची, गहाळ होण्याची चिंता राहणार नाही. एक नवी संधी म्हणून याकडे पाहिले जाईल. याचा अधिक प्रचार, प्रसार करणे गरजेचे आहे. यातून सर्वांनाच लाभ होईल."-रंगनाथ येवरे, व्यवस्थापक, बँक ऑफ महाराष्ट्र"डिजिटल रुपया ही व्यवहाराची नवी आणि अधिक सुरक्षित पद्धत आहे. यामध्ये पैसे त्वरित पाठवता येतात. पैसे थेट वॉलेटमध्ये जमा असतात. चलनाचा वापर होत असल्याने व्यवहार अधिक विश्वासार्ह ठरतो. मोबाइल नंबर किंवा क्यूआर कोडद्वारे सहज व्यवहार करता येतो."-सचिन उदमल्ले, व्यवस्थापक, कॅनरा बँक.