गंगापूर, : प्रवासादरम्यान महिला व स्तनदा मातांची गैरसोय आणि कुचंबणा थांबावी, यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून लाखो रुपये खर्च करून गंगापूर शहरात उभारण्यात आलेले सुसज्ज ''हिरकणी कक्ष'' सध्या केवळ शोभेची वस्तू ठरत आहेत. महिला प्रवाशांची अहोरात्र वर्दळ असलेल्या येथील मध्यवर्ती बसस्थानक आणि न्यायालय परिसरातील हिरकणी कक्षांना कायमचे कुलूप ठोकलेले असल्याने या महत्त्वपूर्ण शासकीय सुविधेचा फज्जा उडाल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे..छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा नियोजन समितीच्या ३ टक्के निधीतून जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयामार्फत गंगापूर शहरात बस स्थानक, न्यायालय परिसर आणि पोलिस ठाणे अशा तीन मोक्याच्या ठिकाणी हिरकणी कक्ष उभारण्यात आले. स्तनदा मातांना सुरक्षित व सन्मानजनक वातावरण मिळावे, या उद्देशाने हे कक्ष पूर्णपणे वातानुकूलित करण्यात आले असून, त्यामध्ये बसण्यासाठी आरामदायी व्यवस्था, विश्रांती व बाळाला झोपवण्यासाठी सुसज्ज साहित्य उपलब्ध करून देण्यात आले आहे..कुलपामुळे मातांची अडचणगंगापूर बसस्थानकात दररोज शेकडो महिला प्रवासी व लहान बालकांना घेऊन प्रवास करणाऱ्या मातांची ये-जा सुरू असते. मात्र, येथील हिरकणी कक्षाला कुलूप असल्याने मातांना उघड्यावरच आडोसा शोधावा लागत असून त्यांची मोठी कुचंबणा होत आहे. याशिवाय या कक्षाबाहेर हात धुण्यासाठी बसविण्यात आलेल्या वॉश बेसिनचीही प्रचंड दुरवस्था झाली असून, नळाची तोटीच तोडून नेण्यात आली आहे..लाखो रुपयांचा शासकीय निधी खर्च करून उभारलेल्या या वातानुकूलित कक्षांची नियमित स्वच्छता आणि देखभालीची जबाबदारी नेमकी कोणाची, असा संतप्त सवाल आता नागरिक उपस्थित करत आहेत.बसस्थानक परिसरातील हिरकणी कक्षाला सुरक्षेच्या कारणास्तव कुलूप लावण्यात आले आहे. या कक्षाची चावी कंट्रोलरकडे उपलब्ध असते. महिला प्रवाशांनी मागणी केल्यास त्यांना तत्काळ चावी उपलब्ध करून दिली जाते.– विजय बोरसे,आगारप्रमुख, गंगापूर बसस्थानक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.