Crime News : इंडियन ऑइल ’च्या विक्री व्यवस्थापकाची हत्या ;पेट्रोल पंप सील करण्यावरून वाद विकोपास

वसमत,: तालुक्यातील चोंढी येथे पेट्रोल पंप सील करून ताब्यात घेण्यासाठी गेलेल्या इंडियन ऑइल अधिकाऱ्यांसह पेट्रोल पंपचालकाच्या कुटुंबीयांत वाद विकोपास गेल्यानंतर या कंपनीच्या विक्री विभाग व्यवस्थापकाचा खंजरने वार करून खून केल्याची घटना मंगळवारी (ता. सहा) दुपारी ४.३० च्या सुमारास घडली. महेश शेळके असे मृत व्यवस्थापकाचे नाव आहे. .या घटनेची माहिती मिळताच कुरुंदा पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले असून, संशयिताच्या शोधासाठी एक पथक रवाना करण्यात आले आहे. तालुक्यातील चोंढी शिवारात इंडियन ऑइलतर्फे साहेबराव पांडववीर यांना दोन वर्षांपूर्वी पेट्रोल पंप मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर हा पंप सुरू झाला; मात्र मागील तीन महिन्यांपासून तांत्रिक अडचणींमुळे पंप बंद होता. पेट्रोल पंप दीर्घकाळ बंद असल्याने इंडियन ऑइलच्या नांदेड कार्यालयाकडून कारवाई सुरू करण्यात आली. त्यानुसार मंगळवारी दुपारी सुमारे १२ च्या सुमारास कंपनीचे काही अधिकारी व कर्मचारी पेट्रोल पंप सील करून ताब्यात घेण्यासाठी चोंढीत पोचले होते..कंपनीचे अधिकारी-पांडववीर कुटुंबीयांत चर्चा सुरू असताना आम्हाला अजून एक महिन्याची मुदत द्यावी; त्यानंतर पंप सुरू केला जाईल, अशी मागणी पांडववीर कुटुंबीयांनी केली. मात्र, कंपनीचे अधिकारी पंप सील करून ताबा घेण्याच्या निर्णयावर ठाम होते. यामुळे वाद वाढला. यावेळी तेथे उपस्थित उमेश पांडववीर याने कंपनीचे विक्री विभागाचे व्यवस्थापक महेश शेळके यांच्यावर अचानक खंजरने हल्ला केला. उमेश याने शेळके यांच्या पोटावर, पाठीवर, तोंडावर खंजरने सात वार केल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या घटनेनंतर उमेश याने पळ काढला..कुरुंदा पोलिस घटनास्थळीघटनेची माहिती मिळताच कुरुंदा पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक शिवाजी पुरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली. उपनिरीक्षक गंधकवाड, कारामुंगे, गुट्टे, जमादार भगीरथ सवंडकर, प्रशांत मुंडे यांच्यासह पोलिस कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळाची पाहणी केली. पोलिसांनी महेश शेळके यांचा मृतदेह ताब्यात घेऊन उत्तरीय तपासणीसाठी उपजिल्हा रुग्णालयात पाठविला. रात्री उशिरापर्यंत कुरुंदा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.