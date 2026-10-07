छत्रपती संभाजीनगर

केसरजवळग्यातील विद्यार्थ्यांची योगासनात गरुडझेप

केसरजवळग्यातील विद्यार्थ्यांची योगासनात गरुडझेप
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केसरजवळग्यातील विद्यार्थ्यांची गरुडझेप जिल्हास्तरीय योगासन स्पर्धेत १६ पदकांची कमाई केसरजवळगा, ता. ७ (बातमीदार) ः सीमावर्ती भागातील महात्मा गांधी विद्यामंदिर प्रशालेच्या विद्यार्थ्यांनी जिल्हास्तरीय शालेय योगासन स्पर्धेत पहिल्याच वर्षी कौतुकास्पद यश संपादन केले आहे. जिद्द, नियोजन आणि सलग १०१ दिवसांच्या सरावाच्या बळावर तब्बल १६ पदके (१ सुवर्ण, १४ रौप्य, १ कांस्य) पटकावली. यापैकी दोन विद्यार्थ्यांची विभागीय स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे. विद्यार्थ्यांनी ट्रेडिशनल, आर्टिस्टिक सिंगल, आर्टिस्टिक पेअर आणि रिदमिक योगा प्रकारात हे यश मिळवले. १७ वर्षे मुलांच्या आर्टिस्टिक पेअर गटात अरफान नाजीमअली शेख व मशाक अब्दुल जूनोदी यांनी सुवर्णपदक पटकावून विभागीय स्पर्धेत धडक मारली. याशिवाय आराध्या यलगोंडे, दीपिका घोडके, प्रणिता घोडके, सोहम भुरे, चैतन्य बिराजदार, स्वाती पालापूरे, श्रद्धा देवकर, पूर्वी राजपूत, समर्थ गुरव तसेच यापूर्वीच्या असोसिएशन स्पर्धेतील अल्फिया पटेल व संस्कृती राजपूत यांनी पदकांची कमाई केली. आंतरराष्ट्रीय योग दिनापासून दररोज सकाळी ६ ते ७ या वेळेत सलग १०१ दिवस घेतलेल्या विशेष सरावाचे हे फलित आहे. या यशासाठी विद्यार्थ्यांना क्रीडा शिक्षक आर. एस. भुरे, योग पंच सुरेंद्र वाले आणि मुनीरपाशा शेख यांचे मार्गदर्शन लाभले. यशस्वी विद्यार्थ्यांचे मुख्याध्यापक डी. बी. बणजगोळे, शिक्षण प्रसारक मंडळाचे एस. के. भुरे व सर्व शिक्षकांनी अभिनंदन केले.

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