छत्रपती संभाजीनगर

Nagarsool Tarur Railway: रेल्वेचा २५ नोव्हेंबरपासून १६ दिवसांचा ब्लॉक ;चार रद्द, १२ अंशतः रद्द, तीन गाड्या धावणार विलंबाने

Nagarsool Tarur Railway, 16-Day Block, Train Cancellations : नगरसूल-तारूर रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी दक्षिण मध्य रेल्वेने २५ नोव्हेंबर ते १० डिसेंबरदरम्यान १६ दिवसांचा ब्लॉक जाहीर केला आहे.
South Central Railway announces a 16-day block for doubling work on the Nagarsool-Tarur railway section.

South Central Railway announces a 16-day block for doubling work on the Nagarsool-Tarur railway section.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर, : नगरसूल-तारूर रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणाच्या कामाने वेग घेतला असून, या कामांसाठी दक्षिण मध्य रेल्वेने २५ नोव्हेंबर ते १० डिसेंबर, असा १६ दिवसांचा ब्लॉक घेण्याचे जाहीर केले आहे. यामुळे १६ दिवसांत चार गाड्यांच्या २० फेऱ्या रद्द करण्यात येणार आहेत, तर १२ गाड्या अंशतः रद्द करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय तीन गाड्या विलंबाने धावणार आहेत.

Loading content, please wait...
railway
railway Authorities
Block
railway bonus
train schedule changes
railway block cancellation
Marathi News Esakal
www.esakal.com