Nagarsool Tarur Railway: रेल्वेचा २५ नोव्हेंबरपासून १६ दिवसांचा ब्लॉक ;चार रद्द, १२ अंशतः रद्द, तीन गाड्या धावणार विलंबाने

छत्रपती संभाजीनगर, : नगरसूल-तारूर रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणाच्या कामाने वेग घेतला असून, या कामांसाठी दक्षिण मध्य रेल्वेने २५ नोव्हेंबर ते १० डिसेंबर, असा १६ दिवसांचा ब्लॉक घेण्याचे जाहीर केले आहे. यामुळे १६ दिवसांत चार गाड्यांच्या २० फेऱ्या रद्द करण्यात येणार आहेत, तर १२ गाड्या अंशतः रद्द करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय तीन गाड्या विलंबाने धावणार आहेत..दक्षिण मध्य रेल्वेने या संदर्भात निवेदन जारी केले आहे. दक्षिण मध्य रेल्वेच्या दुहेरीकरणाचे काम वेगात सुरू असून त्याचाच भाग म्हणून नगरसूल-तारूर मार्गावर महत्त्वाची कामे हाती घेतली जाणार आहेत. त्यात विद्युतीकरण आणि सिग्नल यंत्रणांची उभारणी केली जाणार आहे. ही कामे १६ दिवस चालणार असल्याने काही गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत, तर काही गाड्यांच्या फेऱ्यांत बदल केला जाणार आहे..१२ गाड्या अंशतः रद्द ६ डिसेंबरची चेन्नई-नगरसूल एक्स्प्रेस रोटेगावपर्यंत धावेल. ७ डिसेंबरची नगरसूल-चेन्नई एक्स्प्रेस रोटेगाव येथून सुटेल. ४ आणि ६ डिसेंबरच्या नरसापूर-नगरसूल एक्स्प्रेस रोटेगावपर्यंत धावतील. ५ आणि ७ डिसेंबरच्या नगरसूल-नरसापूर एक्स्प्रेस रोटेगावहून सुटतील. ३० नोव्हेंबर, १,२,३, ५, ७, ८ व ९ डिसेंबर रोजीच्या नरसापूर-नगरसूल एक्स्प्रेस रोटेगावपर्यंत धावतील. तर १, २, ३, ४, ६, ८, ९, व १० डिसेंबरच्या नगरसूल-नरसापूर एक्स्प्रेस रोटेगाव येथून सुटतील. १ ते १० डिसेंबर या .कालावधीतील दररोज धावणाऱ्या मनमाड-धर्माबाद एक्स्प्रेस लासूरहून सुटतील आणि धर्माबाद-मनमाड एक्स्प्रेस लासूरपर्यंत धावतील. ८ आणि ९ डिसेंबरच्या नांदेड-मनमाड पॅसेंजर लासूरपर्यंत धावतील. ९ आणि १० डिसेंबरच्या मनमाड-नांदेड पॅसेंजर लासूर येथून रवाना होतील. ३ ते ९ डिसेंबर या कालावधीतील काचीगुडा-नगरसूल एक्स्प्रेस रोटेगावपर्यंत धावतील, तर ४ ते १० डिसेंबर या कालावधीतील नगरसूल-काचीगुडा एक्स्प्रेस रोटेगाव येथून रवाना होतील..चार गाड्यांच्या २० फेऱ्या रद्द १, ३, ७, ८ व १० डिसेंबरच्या जालना-नगरसूल आणि नगरसूल-जालना या पॅसेंजर रद्द करण्यात येणार आहेत. तसेच २, ४, ५, ६, व ९ डिसेंबरच्या जालना-नगरसूल डेमू आणि नगरसूल-जालना डेमू या गाड्याही रद्द करण्यात आल्या आहेत. तीन गाड्यांच्या २२ फेऱ्या उशिरा१ व ८ डिसेंबर रोजी नांदेड-निजामुद्दिन एक्स्प्रेस ८० मिनिटे विलंबाने धावतील. १ ते १० डिसेंबरदरम्यानच्या दररोजच्या नांदेड-अमृतसर एक्स्प्रेस ७० मिनिटे विलंबाने धावतील. १ ते १० डिसेंबर कालावधीतील दररोजच्या नांदेड-मुंबई एक्स्प्रेस ७० मिनिटे उशिरा धावतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.