छत्रपती संभाजीनगर

Bus Accident: चालकाला डुलकी; ट्रॅव्हल्स बस पुलाचा कठडा तोडून दहा फूट खोल नालीत! ;अपघातात एकाचा मृत्यू, २५ प्रवासी जखमी;

Travel Bus Accident : पुण्याहून नागपूरकडे जाणारी ट्रॅव्हल्स बस छत्रपती संभाजीनगर-जालना महामार्गावर पुलाचा कठडा तोडून नालीत कोसळली. अपघातात एकाचा मृत्यू, तर २५ प्रवासी जखमी झाले.
The Zeen Travels bus that crashed into a drain after breaking the bridge railing near Samadhan Hotel on the Chhatrapati Sambhajinagar-Jalna Highway.

The Zeen Travels bus that crashed into a drain after breaking the bridge railing near Samadhan Hotel on the Chhatrapati Sambhajinagar-Jalna Highway.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बाळासाहेब काळे

करमाड :पुण्याहून नागपूरच्या दिशेने जाणाऱ्या भरधाव ट्रॅव्हल्स बसवरील चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने बस पुलाचा कठडा तोडून सुमारे दहा फूट खोल नालीत कोसळली. छत्रपती संभाजीनगर-जालना महामार्गावरील समाधान हॉटेलसमोर शनिवारी (ता. १४) पहाटे चारच्या सुमारास हा भीषण अपघात झाला. या दुर्घटनेत साई संजय दिघे (वय २०, रा. कालिकानगर, पिंपळवाडी, ता. शिर्डी, जि. अहिल्यानगर) यांचा मृत्यू झाला, तर २५ प्रवासी जखमी झाले. जखमींना तातडीने घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

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