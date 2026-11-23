तामसा : तामसा शहरातील अंतर्गत रस्ते व नाली बांधकामावर लाखो रुपयांचा निधी खर्च करूनही नागरिकांच्या समस्या कायम आहेत. शहरातील वॉर्ड क्रमांक पाचमध्ये नालीचे पाणी रस्त्यावरच तुंबल्याने परिसराला गटारगंगेचे स्वरूप आले आहे. त्यामुळे नागरिकांना ये-जा करण्यासाठी शेजारील रिकाम्या प्लॉटचा रस्ता म्हणून वापर करावा लागत आहे.
येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या मागील बाजूस सुमारे ४० फूट लांबीपर्यंत नालीचे पाणी रस्त्यात साचले आहे. या साचलेल्या सांडपाण्यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरली असून, लहान मुले आणि महिलांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या समस्येकडे स्थानिक नागरिकांनी ग्रामपंचायत आणि लोकप्रतिनिधींचे अनेकदा लक्ष वेधले.
संबंधितांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली आणि समस्या सोडविण्याचे आश्वासनही दिले. मात्र, अद्याप कोणतीही ठोस उपाययोजना करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
दीड किलोमीटरचा वळसा
विशेष म्हणजे, दोन भागांना जोडणारा हा एकमेव रस्ता आहे. सध्या नागरिक शेजारील रिकाम्या प्लॉटमधून ये-जा करतात. मात्र, प्लॉटधारकाने भविष्यात बांधकाम केल्यास नागरिकांचा हा मार्ग बंद होणार असून, त्यांना दीड किलोमीटरचा वळसा घालावा लागणार आहे.
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