मराठवाडा

Basavaraj Patil: 'मुख्यमंत्र्यांच्या विश्वासाला तडा जाऊ देणार नाही'; बसवराज पाटील यांचे आश्वासन; राजकारणात मित्र कमावले, विरोधकांनाही मदत केली

Basavaraj Patil felicitation ceremony in Umerga: ४० वर्षांच्या सकारात्मक राजकारण, सामाजिक व शैक्षणिक कार्याच्या बळावर बसवराज पाटील यांना विधानपरिषदेची संधी; सर्व जाती-धर्मांच्या कल्याणासाठी अविरत काम करण्याची ग्वाही
MLC Basavaraj Patil Says He Earned Friends Across Politics, Promises Welfare for All

MLC Basavaraj Patil Says He Earned Friends Across Politics, Promises Welfare for All

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-अविनाश काळे

उमरगा : "गेल्या चाळीस वर्षांच्या राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक आणि सहकार क्षेत्रातील प्रवासात मी नेहमीच सकारात्मक विचारांची शिदोरी जपली आहे. याच प्रामाणिक कामाच्या जोरावर जनतेने मला नेहमीच भक्कम कौल दिला," अशा भावना विधानपरिषदेचे नवनियुक्त आमदार बसवराज पाटील यांनी व्यक्त केल्या. तसेच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखवलेल्या विश्वासामुळेच आपल्याला विधानपरिषदेत काम करण्याची संधी मिळाली असून, आगामी काळात सर्व जाती-धर्मांतील लोकांच्या कल्याणासाठी अविरतपणे काम करणार असल्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली.

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