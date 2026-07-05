Basavaraj Patil: 'मुख्यमंत्र्यांच्या विश्वासाला तडा जाऊ देणार नाही'; बसवराज पाटील यांचे आश्वासन; राजकारणात मित्र कमावले, विरोधकांनाही मदत केली

-अविनाश काळेउमरगा : "गेल्या चाळीस वर्षांच्या राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक आणि सहकार क्षेत्रातील प्रवासात मी नेहमीच सकारात्मक विचारांची शिदोरी जपली आहे. याच प्रामाणिक कामाच्या जोरावर जनतेने मला नेहमीच भक्कम कौल दिला," अशा भावना विधानपरिषदेचे नवनियुक्त आमदार बसवराज पाटील यांनी व्यक्त केल्या. तसेच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखवलेल्या विश्वासामुळेच आपल्याला विधानपरिषदेत काम करण्याची संधी मिळाली असून, आगामी काळात सर्व जाती-धर्मांतील लोकांच्या कल्याणासाठी अविरतपणे काम करणार असल्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...धाराशिव, लातूर, बीड स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून विधानपरिषदेवर विक्रमी मतांनी विजयी झाल्याबद्दल आमदार बसवराज पाटील यांचा उमरगा येथील श्रमजीवी परिवार आणि उमरगा जनता सहकारी बँक यांच्या वतीने रविवारी (ता.पाच) शहरातील ओम बालाजी मंगल कार्यालयात सत्कार सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. याप्रसंगी ते बोलत होते..धाराशिवचे भाजप जिल्हाध्यक्ष दत्ता कुलकर्णी अध्यक्षस्थानी होते. तर प्रमुख अतिथी म्हणून औश्याचे आमदार अभिमन्यू पवार, माजी केंद्रीय राज्यमंत्री भगवंत खुबा, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष बापूराव पाटील, श्रमजीवी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष विनायकराव पाटील, सचिव रामकृष्णपंत खरोसेकर, उमरगा जनता बँकेचे अध्यक्ष शरण पाटील, उपाध्यक्ष ॲड. व्ही. एस. आळंगे, बस्वकल्याणचे माजी आमदार मारुतीराव मुळे, बब्रुवान खंदाडे, जेष्ठ नेते बलभिमराव पाटील, कैलास शिंदे, भागवत धस, सुनील माने, विजयकुमार सोनवणे, बसवराज धाराशिवे, जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्ष मधुकर मोटे, संचालक प्रा. संजय कांबळे, औश्याचे शिरीष उटगे, गिरीश पाटील, किरण उटगे, संगमेश्वर ठेसे, सुभाष चव्हाण, पंकज खरोसेकर, मल्लीनाथ दंडगे, प्राचार्य डॉ. राम सोलंकर, डॉ. दिलीप गरुड, डॉ. श्रीराम पेठकर, दिलीप भालेराव, प्रकाश आष्टे, अनिल उर्फ पप्पू सगर, सतिश सुरवसे, विक्रम मस्के, महेश माशाळकर, राजेंद्र पाटील दुधनाळकर, सोलापूरचे शहाजी पवार, कविता मोरे आदींची उपस्थिती होती. यावेळी बोलताना आमदार पाटील म्हणाले, "राजकीय जीवनात मी जेवढे मित्र कमावले, तेवढीच मदत नेहमी विरोधकांनाही केली आहे. आगामी काळात सर्वांना सोबत घेऊन लोककल्याणासाठी कटिबद्ध राहीन." उल्हास घूरघूरे यांनी सूत्रसंचलन केले, तर रामकृष्णपंत खरोसेकर यांनी आभार मानले..४० वर्षांच्या संघर्षाचा आणि मैत्रीचा सन्मान!प्रास्ताविक करताना श्रमजीवी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष विनायकराव पाटील म्हणाले की, "हा सन्मान सोहळा केवळ आमदार बसवराज पाटील यांचा नसून, आम्ही गेल्या ४० वर्षांपासून जपलेली मैत्री, संयम, संघर्ष आणि कर्तृत्वाचा हा सत्कार आहे. विलासराव देशमुख, शिवराज पाटील चाकूरकर, डॉ. शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर आणि खालेकमियाँ काझी यांच्या विचारांतून आम्ही घडलो आहोत.".Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा....अन् माझी वकिली फळाला आली : आमदार अभिमन्यू पवारयाप्रसंगी बोलताना औश्याचे आमदार अभिमन्यू पवार यांनी एकच दाद मिळवली. ते म्हणाले, "आमदार पाटील हे माझे राजकारणातील थोरले बंधू आहेत. आम्ही एकमेकांच्या विरोधात लढलो, पण कधीही द्वेष केला नाही. पाटील यांचा भाजप प्रवेश झाल्यानंतर त्यांना पक्षात योग्य सन्मान मिळावा, यासाठी मी पक्षाच्या जिल्हा कोर्टापासून ते थेट सुप्रीम कोर्टापर्यंत (वरिष्ठ नेत्यांपर्यंत) वकिली केली आणि आज ती वकिली फळाला आली याचा आनंद आहे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.