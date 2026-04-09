Hingoli News: अपर तहसील कार्यालयामुळे ४१ गावांना िदलासा ; बोरीत मिळणार ‘महसूल’शी संबंधित दाखले, बोरी, दुधगाव महसूल मंडळाचा समावेश

बोरी: जिंतूर तालुक्यातील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व सतरा सदस्य असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या बोरी गावासाठी सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत अपर तहसील कार्यालय मंजूर केले आहे. त्यामुळे बोरी व दुधगाव महसूल मंडळातील ४१ गावांतील नागरीकांची मोठी सोय होणार आहे. या दोन मंडळांच्या गावांतील नागरीकांचा जिंतूरला जाण्याचा त्रास वाचणार असून वेळेचीही बचत होणार आहे..परभणी-जिंतूर रस्त्यावर बोरी गाव असून गावाची लोकसंख्या जवळपास पंचेवीस हजार आहे. बारा हजार मतदार आहेत. गावात दोन राष्ट्रीयीकृत बँकांसह इतर तीन बॅंका,चार पतसंस्था आहेत. तीन पेट्रोल पंप असून मोठी बाजारपेठ आहे. ग्रामीण रुग्णालय असून रोज मोठ्या प्रमाणात रुग्ण उपचारासाठी येतात..गावात शासकीय मालकीची पंधरा-वीस एकर गायरान असल्याने भविष्यात होणाऱ्या कार्यालयासाठी जागा उपलब्ध आहे. बोरी कृषी उत्पन्न बाजार समिती असून ३९ गावे कार्यक्षेत्रात आहेत. बोरी पोलिस ठाण्याअतंर्गत ५८ गावे आहेत. जिंतूर तालुक्यात १७६ गावे असून नव्याने मंजूर झालेल्या बोरी अपर तहसील अतंर्गत किती गावे येतील, याची अद्याप माहिती मिळालेली नाही..बोरीत नव्याने मंजूर झालेल्या अपर तहसील कार्यालयामुळे दोन महसूल मंडळांतील तब्बल ४१ गावांतील आबालवृद्ध व निराधार, विद्यार्थी, दिव्यागांना जिंतूरला जाण्याची आवश्यकताच राहणार नाही, यामुळे त्यांची हेळसांड थाबंणार आहे. शिवाय शेतकरी व शेतमजुरांची कामे बोरी येथे होईल. या निर्णयामुळे बोरीच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. ४१ गावांतील नागरीकांचा राबत वाढणार असल्याने येथील उद्योगधंद्यांचीही भरभराट होण्यास मदत होणार आहे..तहसीलदारासह पाच पदांना मंजुरीअपर तहसील कार्यालयामुळे बोरीसह परिसरातील हजारो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असून शासकीय कामांसाठी जिंतूरला जाण्याची गरज पडणार नाही. ये-जा करण्यासाठी होणारी हेळसांड थाबंणार आहे. नवीन अपर तहसील कार्यालयामुळे महसूल विभागाशी संबंधित विविध कामे, जसे की उत्पन्न दाखले, जात प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखले, जमीन नोंदी, फेरफार, इतर शासकीय सेवा आता स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होणार आहेत. यामुळे नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि श्रम यांची मोठी बचत होणार आहे. राज्य शासनाने या कार्यालयासाठी आवश्यक मनुष्यबळालाही मंजुरी दिली असून एक तहसीलदार, एक नायब तहसीलदार, दोन महसूल सहायक आणि एक वाहनचालक अशा पदांचा समावेश आहे. अपर तहसील कार्यालय मंजूर झाल्यामुळे बोरी ग्रामस्थांचा आनंद द्विगुणित झाला आहे.."अपर तहसील कार्यालयामुळे नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन शासकीय कामांसाठी जलद व सोयीस्कर सेवा मिळणार असून त्यांचा वेळसुद्धा वाचेल. बोरी व परिसरातील ग्रामीण भागाच्या विकासालाही या निर्णयामुळे निश्चितच गती मिळेल."-लक्ष्मी राहुल कनकुटे,सदस्या पं.स. जिंतूर"अपर तहसील कार्यालयामुळे गाव व परिसरातील आबालवृद्ध व निराधार महिलांना, विद्यार्थी व दिव्याग व्यक्तींना जिंतूरला जाण्याची गरज राहणार नाही, यामुळे त्यांची हेळसांड थाबंणार आहे. शेतकरी व शेतमजुरांची कामे बोरी येथे होणार असल्याने भविष्यात निश्चितच फायदा होईल."-शशिकांत चौधरी, ग्रामस्थ, बोरी.