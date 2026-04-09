मराठवाडा

Hingoli News: अपर तहसील कार्यालयामुळे ४१ गावांना िदलासा ; बोरीत मिळणार ‘महसूल’शी संबंधित दाखले, बोरी, दुधगाव महसूल मंडळाचा समावेश

Benefits for 41 Villages and Residents: बोरी गावात नवीन अपर तहसील कार्यालय मंजूर; बोरी व दुधगाव महसूल मंडळातील ४१ गावांचे नागरिक आता उत्पन्न दाखले, जात प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखले तसेच इतर महसूल कामांसाठी जिंतूरला जाण्याची गरज राहणार नाही.
सकाळ वृत्तसेवा
बोरी: जिंतूर तालुक्यातील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व सतरा सदस्य असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या बोरी गावासाठी सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत अपर तहसील कार्यालय मंजूर केले आहे. त्यामुळे बोरी व दुधगाव महसूल मंडळातील ४१ गावांतील नागरीकांची मोठी सोय होणार आहे. या दोन मंडळांच्या गावांतील नागरीकांचा जिंतूरला जाण्याचा त्रास वाचणार असून वेळेचीही बचत होणार आहे.

