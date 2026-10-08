Shivana Encroachment Crime : बुलडाणा राज्यमार्गाने घेतला मोकळा श्वास! शिवन्यातील मुख्य बाजारपेठेत अतिक्रमण हटाव पथकाची धडक कारवाई

शिवना - सिल्लोड तालुक्यातील शिवना येथिल मुख्य बाजारपेठेतुन जाणाऱ्या व चार वर्षांपूर्वी केंद्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या धुळे कार्यालयाअंतर्गत बांधण्यात आलेल्या (राष्ट्रीय राज्यमार्ग क्रमांक ७५३- ई) या अजिंठा- बुलडाणा मार्गावरिल सिमेंट रस्त्याच्या दुतर्फा झालेले अतिक्रमण गुरुवारी (ता. सात) पोलीस बंदोबस्तात हटविण्यात आले..सिमेंट रस्त्याच्या मध्यापासून दोन्ही बाजूंनी १४ मीटर जागा मोकळी करण्याची कारवाई करतांना काही प्रतीष्ठानांसमोरील पायऱ्या, बॅनर व पत्र्याचे शेड हटविण्यात आले. संबंधित विभागाचे अधिकारी व अजिंठ्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक पवन ईंगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात ही कारवाई करण्यात आली..होळकर पॅटर्न ते बुलढाणा अर्बन व बुलढाणाअर्बन ते धोंडीबाबा येथपर्यंत दोन्ही बाजूंनी आज मार्किंग केली गेली. सर्वांनी आपापल्या परीने अतिक्रमण काढून घ्यावे. माजी उपसरपंच गणेश सपकाळ यांच्या विनंतीवरून शुक्रवार व शनिवार दोन दिवसाची मुदत देण्यात आली आहे अशी माहिती प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली..'नॅशनल हाय-वे लॅण्ड अँड ट्रॅफीक ऍक्ट २००२ च्या कलम २६ नुसार महामार्गाच्या दोन्ही साईड्सची जागा मोकळी करण्यासाठी ही कार्यवाही करण्यात येत आहे. या महामार्गालगत असलेली अतिक्रमणे टप्प्याटप्प्याने हटविण्याचे काम सुरूच राहणार आहे.'- सुमित बॅनर्जी, अभियंता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.