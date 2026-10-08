मराठवाडा

Shivana Encroachment Crime : बुलडाणा राज्यमार्गाने घेतला मोकळा श्वास! शिवन्यातील मुख्य बाजारपेठेत अतिक्रमण हटाव पथकाची धडक कारवाई

अजिंठा- बुलडाणा मार्गावरिल सिमेंट रस्त्याच्या दुतर्फा झालेले अतिक्रमण पोलीस बंदोबस्तात हटविण्यात आले.
Shivana Encroachment Crime

Shivana Encroachment Crime

sakal

सुभाष होळकर
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शिवना - सिल्लोड तालुक्यातील शिवना येथिल मुख्य बाजारपेठेतुन जाणाऱ्या व चार वर्षांपूर्वी केंद्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या धुळे कार्यालयाअंतर्गत बांधण्यात आलेल्या (राष्ट्रीय राज्यमार्ग क्रमांक ७५३- ई) या अजिंठा- बुलडाणा मार्गावरिल सिमेंट रस्त्याच्या दुतर्फा झालेले अतिक्रमण गुरुवारी (ता. सात) पोलीस बंदोबस्तात हटविण्यात आले.

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