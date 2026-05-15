Hingoli News: हिंगोली पोलिस दलाची ऐतिहासिक कामगिरी;‘सीसीटीएनएस’ प्रणालीत महाराष्ट्र राज्यात प्रथम क्रमांक

Hingoli Police Achievemen: हिंगोली पोलिस दलाने सीसीटीएनएस प्रणालीत फेब्रुवारी २०२६ मध्ये २०१ पैकी २०१ गुण मिळवून राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला. डिजिटल पोलिसिंग व तांत्रिक प्रशिक्षणाद्वारे गुन्हेगारी नियंत्रण व कारवाईत गती वाढवली गेली.
हिंगोली: राज्यातील ५३ पोलिस घटकांच्या क्राइम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क अँड सिस्टिम’ (सीसीटीएनएस) कामगिरीचा नुकताच आढावा घेण्यात आला. यामध्ये हिंगोली पोलीस दलाने फेब्रुवारी-२०२६ या महिन्यात २०१ पैकी २०१ गुण मिळवून राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. १०० टक्के कामगिरीसह हिंगोली जिल्ह्याने तांत्रिक क्षेत्रात आपली मोहर उमटवली आहे.

