Hingoli News: हिंगोली पोलिस दलाची ऐतिहासिक कामगिरी;‘सीसीटीएनएस’ प्रणालीत महाराष्ट्र राज्यात प्रथम क्रमांक

हिंगोली: राज्यातील ५३ पोलिस घटकांच्या क्राइम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क अँड सिस्टिम' (सीसीटीएनएस) कामगिरीचा नुकताच आढावा घेण्यात आला. यामध्ये हिंगोली पोलीस दलाने फेब्रुवारी-२०२६ या महिन्यात २०१ पैकी २०१ गुण मिळवून राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. १०० टक्के कामगिरीसह हिंगोली जिल्ह्याने तांत्रिक क्षेत्रात आपली मोहर उमटवली आहे..पोलिस अधीक्षक डॉ. नीलाभ रोहन व अपर पोलिस अधीक्षक कमलेश मीना यांच्या नेतृत्वात स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक मोहन भोसले, सपोनि शिवसांब घेवारे आणि जिल्ह्यातील सर्व पोलिस ठाणे प्रभारी अधिकारी, देखरेख अधिकारी व सर्व अंमलदारांनी अहोरात्र परिश्रम घेतले. या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल हिंगोली पोलिस दलाचे सर्व स्तरांतून कौतुक होत आहे..डिजिटल पोलिसिंगवर भरपोलिस अधीक्षक डॉ. नीलाभ रोहन यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यातील सर्व पोलिस ठाण्यांचे कामकाज ऑनलाइन पद्धतीने चालते. तक्रार नोंदणीपासून ते तपासाचा सर्व तपशील 'सीसीटीएनएस' प्रणालीत वेळेत भरला जातो. या प्रणालीमुळे आरोपींचा गुन्हेगारी इतिहास तपासणे आणि प्रतिबंधक कारवाई करणे सुलभ झाले आहे. अपर पोलिस अधीक्षक कमलेश मीना यांनी नोडल अधिकारी म्हणून या प्रक्रियेचे सूक्ष्म नियोजन केले आहे..प्रशिक्षण आणि पाठपुरावाया यशात सीसीटीएनएस शाखेचे पोलीस हेडकॉन्स्टेबल राजू हमाने, अंमलदार राहुल तडकसे आणि महिला अंमलदार पूजा जाधव यांचा मोलाचा वाटा आहे. त्यांनी जिल्ह्यातील प्रत्येक पोलिस ठाण्यातील पर्यवेक्षकांना सीसीटीएनएस, आयसीजेएस, आयटीएसएसओ आणि क्रायमॅक यांसारख्या विविध पोर्टलचे सखोल प्रशिक्षण दिले. तांत्रिक अडचणींचे तत्काळ निराकरण आणि सातत्यपूर्ण पाठपुरावा यामुळे हे यश शक्य झाले.