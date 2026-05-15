Hingoli News: ई-पीकच्या नोंदींची होणार पडताळणी;पारदर्शकतेसाठी नवी नियमावली; चुका टाळण्यासाठी प्रशासनाचे पाऊल

हिंगोली: पीकपाहणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि अचूकता आणण्यासाठी महसूल विभागाने पाऊल उचलले आहे. नोंदीतून येणाऱ्या अडचणी टाळण्यासाठी आणि त्यातील चुका पुन्हा होऊ नये, यासाठी आता ई-पीक पाहणीअंतर्गत करण्यात आलेल्या नोंदीची पडताळणी करण्यात येणार आहे. सर्व नोंदीची पडताळणी झाल्यावरच पुढील कार्यवाही होणार आहे. त्यासाठी नवीन नियमावली तयार करण्यात आली असून, डिजिटल क्रॉप सर्व्हे प्रकल्पांतर्गत आता पीक नोंदणी तपासली जाणार आहे..पीक पाहणीच्या प्रक्रियेत मानवी हस्तक्षेप आणि चुका टाळण्यासाठी महसूल विभागाने महत्त्वाचे बदल केले आहेत. त्यात प्रत्येक गावासाठी स्वतंत्र पीक पाहणी सहायक नियुक्त केले जाणार आहेत. सहायकांनी केलेल्या नोंदींची ग्राम महसूल अधिकारी-तलाठी पूर्ण पडताळणी करणार आहेत..एकही नोंद तपासणीशिवाय राहणार नाही, याची खबरदारी आता प्रशासनाकडून घेतली जाणार आहे. खरीप आणि रब्बी हंगामानुसार गावांची वर्गवारी करून ती एमआयएस प्रणालीवर अद्ययावत केली जाईल..या मोहिमेचे वैशिष्ट्य म्हणजे पीक पाहणी प्रक्रियेत शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांनाही सहभागी करून घेतले जाणार आहे. शाळा, महाविद्यालये आणि कृषी विद्यापीठांमधून विद्यार्थ्यांना ई-पीक पाहणीबाबत तांत्रिक माहिती दिली जाणार आहे. त्याद्वारे ते आपल्या पालकांना अचूक नोंदणीसाठी मदत करू शकतील. महसूल विभाग, कृषी विभाग आणि एनआयसी यांच्या समन्वयाने ही प्रक्रिया राबविली जात आहे. मोबाइल ॲपद्वारे केलेल्या नोंदींमध्ये काही त्रुटी किंवा अपूर्ण माहिती आढळल्यास, ती त्वरित दुरुस्त करण्यासाठी जिल्हा व तालुका स्तरावरून सूचना दिल्या जाणार आहेत..दोन आठवड्यांना होणार आढावाई-पीक पाहणीच्या कामाचा आता दर दोन आठवड्यांनी आढावा घेतला जाणार आहे. खरीप-रब्बी हंगाम सुरू झाल्यानंतर प्रशासनाकडून त्याची कार्यवाही हाती घेण्यात येणार आहे. आढाव्यावेळी ज्यांचे काम कमी असेल त्यांच्या ठिकाणी विशेष मोहीम राबवून ते काम पूर्ण करून घेतले जाणार आहे. त्यासाठीची कार्यवाही खरीप हंगामापासून सुरू करण्यात येत आहे.