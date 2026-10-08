Kaygaon News: बंद चारा-कुट्टी मशीन अचानक चालू झालं, ८ वर्षीय चिमुकल्याला कायमचं अपंगत्व; तुटलेला हात पिशवीतून घेऊन आले आई-वडील

कायगाव: शाळा सुटली, दप्तर घरी टाकले आणि मित्रांसोबत खेळायला गेलेल्या आठ वर्षीय चिमुकल्याच्या आयुष्याला काळाने घाला घातल्याने कायमचे अपंगत्व दिले. बंद पडलेल्या चारा कुट्टी मशीनवर निरागसपणे हात ठेवून बसलेल्या उमेशचा उजवा हात क्षणार्धात लाईट आल्याने मशील अचानक चालू झाल्यामुळे मशीनमध्ये अडकून मनगटापासून तुटला. कायगाव-गणेशवाडी हद्दीत बुधवारी सायंकाळी घडलेल्या या हृदयद्रावक घटनेने परिसर हळहळला आहे..गणेशवाडी जि.प. शाळेत इयत्ता दुसरीत शिकणारा उमेश बाळासाहेब इष्टके (वय ८, रा. कायगाव) हा मोलमजुरी करणाऱ्या बाळू इष्टके यांचा मोठा मुलगा. सायंकाळी पाच वाजता गणेशवाडीत मित्राच्या घरासमोरील बंद कुट्टी मशीनवर तो बसला असता अचानक वीज आली आणि मशीन सुरू झाली. काही कळायच्या आत त्याचा हात आत ओढला गेला.. रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या उमेशला तातडीने छत्रपती संभाजीनगरच्या घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्याच्यावर शस्त्रक्रिया सुरू आहे. कापूस वेचणीला गेलेली आई आणि लोकांच्या गाड्या चालवून उदरनिर्वाह करणाऱ्या वडिलांना या घटनेने मोठा धक्का बसला असून मदतीची गरज आहे. परिसरात या दुर्दैवी घटनेमुळे हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.