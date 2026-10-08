मराठवाडा

Kaygaon News: बंद चारा-कुट्टी मशीन अचानक चालू झालं, ८ वर्षीय चिमुकल्याला कायमचं अपंगत्व; तुटलेला हात पिशवीतून घेऊन आले आई-वडील

Parents Rush To Hospital With Severed Hand After Machine Accident: अचानक सुरू झालेल्या मशीनने घात केला; तुटलेला हात घेऊन आई-वडिलांची रुग्णालयात धाव
Eight Year Old Child Suffers Life Changing Injury In Chaff Cutter Accident As Parents Rush Severed Hand To Hospital

Eight Year Old Child Suffers Life Changing Injury In Chaff Cutter Accident As Parents Rush Severed Hand To Hospital

esakal

जमील पठाण
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कायगाव: शाळा सुटली, दप्तर घरी टाकले आणि मित्रांसोबत खेळायला गेलेल्या आठ वर्षीय चिमुकल्याच्या आयुष्याला काळाने घाला घातल्याने कायमचे अपंगत्व दिले. बंद पडलेल्या चारा कुट्टी मशीनवर निरागसपणे हात ठेवून बसलेल्या उमेशचा उजवा हात क्षणार्धात लाईट आल्याने मशील अचानक चालू झाल्यामुळे मशीनमध्ये अडकून मनगटापासून तुटला. कायगाव-गणेशवाडी हद्दीत बुधवारी सायंकाळी घडलेल्या या हृदयद्रावक घटनेने परिसर हळहळला आहे.

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