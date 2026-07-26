Farmer Loan Waiver: कर्जमाफीच्या KYC प्रक्रियेला ब्रेक! पोर्टल संथ, शेतकऱ्यांची सेवा केंद्रांवर गर्दी; पोर्टल स्लोमुळे शेतकरी त्रस्त

महेश रोडेनिल्लोड : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत लाभार्थी शेतकऱ्यांची KYC प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र, संबंधित पोर्टल अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्याने शेतकऱ्यांना KYC प्रक्रिया पूर्ण करताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.KYC करण्यासाठी शेतकरी मोठ्या संख्येने आपले सरकार सेवा केंद्रांवर गर्दी करत आहेत. मात्र, पोर्टल स्लो असल्यामुळे प्रक्रिया वारंवार अडखळत असून अनेक शेतकऱ्यांची KYC पूर्ण होत नसल्याने त्यांना तासन्तास प्रतीक्षा करावी लागत आहे..शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी KYC प्रक्रिया महत्त्वाची असल्याने शासनाने पोर्टलची गती वाढवून तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर कराव्यात, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. .Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.\rतसेच, सेवा केंद्र चालकांनाही पोर्टलच्या संथ गतीमुळे काम करताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. पोर्टल सुरळीत करून KYC प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्याची मागणी शेतकरी व सेवा केंद्र चालकांकडून करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.