मराठवाडा

Farmer Loan Waiver: कर्जमाफीच्या KYC प्रक्रियेला ब्रेक! पोर्टल संथ, शेतकऱ्यांची सेवा केंद्रांवर गर्दी; पोर्टल स्लोमुळे शेतकरी त्रस्त

Ahilyadevi Holkar Scheme: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या KYC प्रक्रियेत संथ पोर्टलमुळे मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. सेवा केंद्रांवर शेतकऱ्यांची गर्दी वाढली असून तांत्रिक अडचणी दूर करण्याची मागणी होत आहे.
Farmer Loan Waiver Scheme KYC Portal Issues Create Long Queues at Seva Kendras Across Maharashtra

Farmer Loan Waiver Scheme KYC Portal Issues Create Long Queues at Seva Kendras Across Maharashtra

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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महेश रोडे

निल्लोड : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत लाभार्थी शेतकऱ्यांची KYC प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र, संबंधित पोर्टल अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्याने शेतकऱ्यांना KYC प्रक्रिया पूर्ण करताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

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