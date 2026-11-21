बीड - दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या संतापाचा ज्वालामुखी अखेर धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर सलग दुसऱ्या दिवशीही धगधगताना पाहायला मिळाला. गेवराई तालुक्यातील पाडळसिंगी टोलनाक्यावर रविराज साबळे आणि विवेकानंद पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो शेतकऱ्यांनी आज पुन्हा एकदा महामार्ग रोखून धरला..तब्बल दोन तास सुरू असलेल्या या आक्रमक रास्ता रोको आंदोलनामुळे महामार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली असून, दुतर्फा वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. विशेष म्हणजे, या आंदोलनाचा फटका थेट पोलीस दलातील सर्वोच्च अधिकाऱ्यालाही बसला असून, विशेष पोलीस महानिरीक्षक (आयजी) वीरेंद्र मिश्रा हे तब्बल एक तास या वाहतूक कोंडीत अडकून पडल्याची खळबळजनक माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे..दुष्काळाच्या छायेत होरपळणाऱ्या बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सरकारने वाऱ्यावर सोडल्याचा आरोप करत शेतकरी नेते रविराज साबळे आणि विवेकानंद पाटील यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. कोल्हापूरच्या धर्तीवर आम्हालाही ४ हजार २०० रुपये भाव मिळालाच पाहिजे, तसेच संकटात सापडलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला तातडीने एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर करावी या प्रमुख मागण्यांसाठी हजारो शेतकरी आज पाडळसिंगी टोलनाक्यावर ठाण मांडून बसले होते..सरकारविरोधातील जोरदार घोषणाबाजीने संपूर्ण परिसर दणाणून गेला होता. सलग दुसऱ्या दिवशी झालेल्या या चक्काजाम आंदोलनामुळे प्रशासनाची चांगलीच धावपळ उडाली. सरकारने शेतकऱ्यांच्या या रास्त मागण्यांची तातडीने दखल घेतली नाही, तर हे आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा रविराज साबळे व विवेकानंद पाटील यांनी दिला आहे. आता प्रशासन यावर काय तोडगा काढते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे..आयजींच्या ताफ्यालाही आंदोलनाचा ‘ब्रेक’या आंदोलनाची तीव्रता इतकी होती की, महामार्गावर वाहनांची चाके पूर्णपणे थांबली होती. दरम्यान, बीड येथे सुरू असलेल्या विभागीय परिक्षेत्रीय पोलीस क्रीडा स्पर्धेच्या समारोप कार्यक्रमासाठी आणि जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा घेणाऱ्या महत्त्वाच्या क्राईम बैठकीसाठी विशेष पोलीस महानिरीक्षक (आयजी) वीरेंद्र मिश्रा हे बीडकडे येत होते. मात्र, पाडळसिंगी टोलनाक्यावरील शेतकऱ्यांच्या अभूतपूर्व गर्दीमुळे आणि वाहनांच्या कोंडीमुळे खुद्द आयजी मिश्रा यांचा ताफा तब्बल एक तास महामार्गावरच अडकून पडला..पोलीस दलातील बैठकांचे वेळापत्रक कोलमडलेराज्याचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारीच आंदोलनात अडकल्याने स्थानिक पोलीस प्रशासनाची मोठी पंचाईत झाली होती. आयजी मिश्रा हे एक तास उशिराने पोहोचणार असल्याचे स्पष्ट होताच, बीडमधील त्यांच्या नियोजित महत्त्वाच्या बैठका आणि क्राईम मीटिंग पुढे ढकलण्यात आल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते. शेतकऱ्यांच्या या दणक्यामुळे केवळ वाहतूकच नव्हे, तर सरकारी आणि पोलीस प्रशासनाचे संपूर्ण वेळापत्रकच कोलमडून पडल्याची जोरदार चर्चा सध्या जिल्ह्याच्या प्रशासकीय वर्तुळात रंगली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.