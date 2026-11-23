रामेश्वर अमृते.गंगापूर : गंगापूर ते कायगाव टोका या राज्य महामार्ग क्रमांक ३९ वरील ११ किलोमीटर रस्त्याची अक्षरश चाळण झाली आहे. या रस्त्यावर हजारो खड्डे पडल्याने, व रस्त्यावरील धुळीने वाहनधारकांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे.या खड्ड्यांमुळे वारंवार अपघात होत असून अनेकांना अपघातात जीवही गमवावा लागला आहे. .या रस्त्यावरून प्रवास करताना दानवे यांनी छायाचित्र व व्हिडिओ सोशल मीडियावर ट्विट करत या गंभीर प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधत रस्त्याचे काम तातडीने सुरू करण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी विधान परिषदेचे माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.दानवे यांनी सोशल मीडियावरील 'एक्स' या माध्यमातून रस्त्याच्या दुरवस्थेचे छायाचित्रे आणि व्हिडिओ प्रसारित केले आहेत..या पोस्टमध्ये त्यांनी गंगापूर ते कायगाव टोका दरम्यानच्या ११ किलोमीटर रस्त्यावर हजारो खड्डे पडल्याचे नमूद केले आहे. या खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असून, अपघातांचे प्रमाणही वाढले आहे.या रस्त्याच्या दुरवस्थेबाबत सामाजिक कार्यकर्त्यांनी वेळोवेळी आंदोलने केली. नागरिकांनीही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रशासनाकडे तक्रारी मांडल्या. .मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून अद्याप ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचा आरोप दानवे यांनी केला आहे.गंगापूर-कायगाव टोका हा रहदारीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मार्ग असून, दररोज या रस्त्यावरून मोठ्या प्रमाणात वाहनांची ये-जा सुरू असते. त्यामुळे रस्त्याची तातडीने दुरुस्ती करून कायमस्वरूपी काम हाती घेण्याची गरज आहे. .याप्रकरणी दानवे यांनी मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांना टॅग करून शासनाचे लक्ष वेधले आहे.आता तरी प्रशासन या गंभीर प्रश्नाची दखल घेऊन रस्त्याच्या कामाला सुरुवात करणार का?याकडे गंगापूर तालुक्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.