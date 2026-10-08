मराठवाडा

Ganja Farm Seized : कचनेर तांड्यात गांजाची शेती उघडकीस; २४१ झाडे जप्त, २७ लाख ३० हजार ३०० रुपयांचा मुद्देमाल

कचनेर, ता. संभाजीनगर परिसरातील कचनेर तांडा नं. ५ येथील डोंगर माथ्यावरील शेतात गांजाची लागवड झाल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली.
Ganja Farm Seized

Ganja Farm Seized

sakal

दिनेश शिंदे
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चित्तेपिपंळगाव - कचनेर, ता. संभाजीनगर परिसरातील कचनेर तांडा नं. ५ येथील डोंगर माथ्यावरील शेतात गांजाची लागवड झाल्याची गोपनीय माहिती मिळाल्यानंतर चिकलठाणा पोलिसांनी गुरुवार ता. ८ रोजी सकाळी सात वाजता केलेल्या कारवाईत गांजाची तब्बल २४१ लहान-मोठी झाडे जप्त केली आहे.

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