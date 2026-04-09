Beed News: उसामध्ये शुगर फ्री गहू, मकाचा यशस्वी प्रयोग; गाढे पिंपळगावच्या शेतकऱ्याला अडीच लाखांचे उत्पन्न; आधी घेतले प्रशिक्षण

सिरसाळा: परळी तालुक्यातील गाढे पिंपळगाव येथील प्रयोगशील शेतकरी लक्ष्मण राडकर व मुलगा गोवर्धन लक्ष्मण राडकर यांनी शेतीत नवीन प्रयोग करत 'शुगर फ्री' गव्हाचे उत्पादन घेतले. ऊस पिकामध्ये अंतर्गत पीक पद्धतीचा अवलंब करून त्यांनी अडीच लाखांचे उत्पन्न मिळविले असून कमी खर्चात अधिक उत्पादन कसे घ्यावे, याचा आदर्श नमुना त्यांनी दाखविला आहे..राडकर कुटुंबीयांनी आपल्या चार एकर शेतात पाच फूट अंतरावर ऊस लागवड केली. पारंपरिक पद्धतीऐवजी सुधारित तंत्रज्ञानाचा वापर करत त्यांनी उसाची लागवड केल्यामुळे पिकाची उगवण चांगली झाली. ऊस वाढीच्या टप्प्यावर असताना मोकळ्या जागेचा योग्य उपयोग करण्याच्या उद्देशाने गोवर्धन राडकर यांनी बुलढाणा येथील कृषी विज्ञान केंद्रात जाऊन आंतरपीक पद्धतीचे विशेष प्रशिक्षण घेतले..या प्रशिक्षणातून मिळालेल्या मार्गदर्शनानुसार, त्यांनी उसाच्या ओळींमधील मोकळ्या जागेत शुगर फ्री गहू व मका पिकाची लागवड करण्याचा निर्णय घेतला. टोकणयंत्राच्या साह्याने अचूक अंतर राखत लागवड केली. योग्य प्रमाणात सेंद्रिय, रासायनिक खतांचा वापर, ठिबक सिंचनाच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा व कीडरोग नियंत्रणाची काळजी घेतली. या नियोजनबद्ध शेतीमुळे दोन्ही पिकांना चांगली वाढ मिळाली..शुगर फ्री गव्हाचे सुमारे वीस क्विंटल, तर मकाचे साठ क्विंटल उत्पादन मिळाले. राडकर यांच्या या यशस्वी प्रयोगामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली असून, अनेक शेतकरी त्यांच्या शेताला भेट देऊन माहिती घेत आहेत. बदलते हवामान आणि वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर अशा नावीन्यपूर्ण प्रयोगांची गरज असून, राडकर यांनी दाखवून दिलेला मार्ग इतर शेतकऱ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे..शुगर फ्री गहू मधुमेहींसाठी उपयुक्तसध्याच्या बाजारभावानुसार या उत्पादनातून अंदाजे दोन लाख ५० हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. विशेष म्हणजे, ऊस हे मुख्य पीक कायम ठेवत अतिरिक्त उत्पन्न मिळविण्यात राडकर यशस्वी ठरले. या प्रयोगामुळे एकाच शेतातून बहुपीक पद्धतीचा लाभ घेत उत्पादन खर्च कमी ठेवत उत्पन्न वाढविता येते, हे स्पष्ट झाले आहे. पाण्याचा कार्यक्षम वापर, जमिनीची सुपीकता टिकवून ठेवणे आणि जोखीम कमी करण्यासाठी आंतरपीक पद्धत फायदेशीर ठरत असल्याचे कृषितज्ज्ञांचे मत आहे. शुगर फ्री गहू हा आरोग्यदायी पर्याय मानला जात असून, मधुमेह असलेल्या रुग्णांसाठी उपयुक्त असल्याने बाजारात त्याची मागणी वाढत आहे. त्यामुळे या पिकाला चांगला दर मिळत असल्याचेही लक्ष्मण राडकर यांनी सांगितले.