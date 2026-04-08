मराठवाडा

Jalna News: जमीन, महसूल, प्रशासकीय कामे होणार गतीने; अपर तहसील निर्मितीच्या हालचालींना वेग; जिल्हाधिकारी ठरवणार कार्यालय स्थळ

Faster Land, Revenue, and Administrative Services for Citizens: जालना जिल्ह्यात जालना आणि भोकरदन तालुक्यात दोन नवीन अपर तहसील कार्यालये उभारण्याची तयारी. नागरिकांना जमीन, महसूल आणि प्रशासकीय कामे जलद गतीने मिळतील.
esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जालना: जिल्ह्यात जालना आणि भोकरदन येथे नव्याने होणाऱ्या दोन अपर तहसील निर्मितीच्या हालचालींना आता वेग आला आहे. दरम्यान, या तहसीलमुळे नागरिकांची जमीन, महसूल आणि प्रशासकीय कामे जलद गतीने होण्यास मदत होणार असून कामाच्या विभागणीमुळे मुख्य तहसीलवरील काम कमी होऊन प्रशासकीय कामात सुलभता येणार आहे. तसेच ग्रामीण व दुर्गम भागांतील नागरिकांचा वेळ वाचणार असून शहराच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळणार आहे.

Loading content, please wait...
Jalna

