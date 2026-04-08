Jalna News: जमीन, महसूल, प्रशासकीय कामे होणार गतीने; अपर तहसील निर्मितीच्या हालचालींना वेग; जिल्हाधिकारी ठरवणार कार्यालय स्थळ

जालना: जिल्ह्यात जालना आणि भोकरदन येथे नव्याने होणाऱ्या दोन अपर तहसील निर्मितीच्या हालचालींना आता वेग आला आहे. दरम्यान, या तहसीलमुळे नागरिकांची जमीन, महसूल आणि प्रशासकीय कामे जलद गतीने होण्यास मदत होणार असून कामाच्या विभागणीमुळे मुख्य तहसीलवरील काम कमी होऊन प्रशासकीय कामात सुलभता येणार आहे. तसेच ग्रामीण व दुर्गम भागांतील नागरिकांचा वेळ वाचणार असून शहराच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळणार आहे..वाढती लोकसंख्या आणि प्रशासकीय कामांचा वेग वाढवण्यासाठी जास्त लोकसंख्या असलेल्या तालुक्यांमध्ये नवीन अपर तहसील कार्यालये स्थापन करण्याचे शासनाने मंजुरी दिली आहे. यामध्ये जिल्ह्यात जालना आणि भोकरदनमध्ये दोन अपर तहसील कार्यालय उभारली जाणार आहेत. शासनाने सुधारित आकृतिबंधाला मंजुरी दिली असून येथे एका तहसीलदारांच्या दिमतीला सहा अधिकारी-कर्मचारी देण्यात येणार आहेत..दरम्यान, अपर तहसील अस्तित्वात आल्यास प्रशासकीय कामाचा वेग वाढणार, नागरिकांसह अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा वेळ वाचून खर्चाची बचत होणार, प्रशासकीय कामात सुलभता येऊन कामाच्या विभागणीमुळे मुख्य तहसीलवरील काम कमी होऊन नागरिकांना जलद सुविधा देणे सोयीचे ठरणार आहे.."जिल्ह्यात जालना आणि भोकरदन तालुक्यातील दोन ठिकाणी अपर तहसील कार्यालये अस्तित्वात येणार आहेत. त्या अनुषंगाने शासनाने मंजुरीचा निर्णय देखील दिला आहे. आता प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध करून सूचना आणि हरकती मागविण्यात येतील, त्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल."- शशिकांत हदगल, निवासी उपजिल्हाधिकारी.महसूल मंडळाची अशी असेल विभागणीजालना तालुक्याची लोकसंख्या ५ लाख १९ हजार १८ असून एकूण महसूल मंडळे १०, तलाठी सजा ६०, तर एकूण गावे १४४ आहेत. भोकरदन तालुक्याची लोकसंख्या ३ लाख ११ हजार ३०३, एकूण महसूल मंडळे ११, तलाठी सजा ६२, तर एकूण गावे १५७ आहेत. दरम्यान, अपर तहसील कार्यालयाच्या प्रस्तावानुसार जालना शहरामध्ये एकूण महसूल मंडळे ५, तलाठी सजा २६, तर एकूण गावे ६२ असतील. राजूरमध्ये एकूण महसूल मंडळे ३, तलाठी सजा १५, तर एकूण गावे ४१ असतील. मात्र, दोन्ही अपर तहसील कार्यालयांचे ठिकाण ठरविण्याचा अंतिम अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असणार आहे.