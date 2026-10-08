मराठवाडा

Kannad Farmer: मका-कपाशी पिके वाळली, कर्जमाफीच्या यादीतही नाव नाही; कन्नडमध्ये शेतकऱ्याने जीवन संपवले, कर्जाचा ताण वाढला अन्..

Farmer Dies by endlife as Crop Loss and Debt Pressure Rise: पिकांचे नुकसान, कर्जाची चिंता अन् कर्जमाफीपासून वंचित; कन्नडमध्ये शेतकऱ्याचा मृत्यू
Maharashtra Kannad Farmer Dies by endlife as Drought Damages Maize and Cotton Crops and Debt Pressure Rises

Maharashtra Kannad Farmer Dies by endlife as Drought Damages Maize and Cotton Crops and Debt Pressure Rises

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कन्नड: तालुक्यातील गव्हाली तांडा येथील ६० वर्षीय शेतकरी विठ्ठल घुमा चव्हाण यांनी कर्जबाजारीपणा व नापिकीच्या विवंचनेतून राहत्या घरी गळफास घेतल्याची घटना गुरुवारी (ता. ८) पहाटे साडेतीनच्या सुमारास घडली.

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