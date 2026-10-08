Kannad Farmer: मका-कपाशी पिके वाळली, कर्जमाफीच्या यादीतही नाव नाही; कन्नडमध्ये शेतकऱ्याने जीवन संपवले, कर्जाचा ताण वाढला अन्..

कन्नड: तालुक्यातील गव्हाली तांडा येथील ६० वर्षीय शेतकरी विठ्ठल घुमा चव्हाण यांनी कर्जबाजारीपणा व नापिकीच्या विवंचनेतून राहत्या घरी गळफास घेतल्याची घटना गुरुवारी (ता. ८) पहाटे साडेतीनच्या सुमारास घडली..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...विठ्ठल चव्हाण यांच्या शेतातील गव्हाली शिवारातील गट क्रमांक १३० मध्ये मका व कपाशीची लागवड करण्यात आली होती. मात्र, गेल्या तीन महिन्यांपासून पावसाने उघडीप दिल्याने पिके वाळून गेली होती. त्यातच तीन वर्षांपूर्वी व्याजाने पैसे घेऊन अनुदानातून विहीर खोदण्यात आली होती. या विहिरीचे अंतिम बिल अद्याप मिळाले नसल्याचे नातेवाईकांनी सांगितले..दरम्यान, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफीच्या यादीतही त्यांचे नाव नसल्याने कर्ज फेडण्याची चिंता त्यांना सतावत होती. नापिकी आणि कर्जाच्या विवंचनेत ते गेल्या काही दिवसांपासून होते, असे नातेवाईकांनी सांगितले..Pune News: कोंडीतून सुटकेचा ‘उड्डाणमार्ग’; पुणे महापालिकेकडून पाच महत्त्वाच्या पुलांची कामे पूर्णत्वास, नवीन वर्षात मिळणार दिलासा.गुरुवारी पहाटे साडेतीनच्या सुमारास विठ्ठल चव्हाण हे घरातील छताला गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आले. नातेवाईकांनी त्यांना खाली उतरवून पुढील कार्यवाहीसाठी औराळा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेले. वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रतीक्षा राजपूत यांनी शवविच्छेदन केल्यानंतर मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात दिला.त्यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुले, सुना, तीन मुली, जावई व नातवंडे असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.