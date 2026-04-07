Latur News: सत्तर वर्षांच्या आजीबाईंचा चेहरा आनंदाने फुलला; शासकीय अतिविशेषोपचार रुग्णालयात मेंदूतील ॲन्युरिझमवर यशस्वी शस्त्रक्रिया

लातूर: डोकेदुखी, उलट्या आणि अचानक शुद्ध हरपणे अशा गंभीर तक्रारींसह ७० वर्षांच्या आजीबाई विलासराव देशमुख शासकीय अतिविशेषोपचार रुग्णालयात दाखल झाल्या. येथील डॉक्टरांनी मेंदूतील अत्यंत गुंतागुंतीच्या आणि जीवघेण्या ॲन्युरिझम या आजारावर यशस्वी शस्त्रक्रिया करून आजीबाईंचे प्राण वाचविले. या यशस्वी उपचारामुळे शासकीय रुग्णालयातील अत्याधुनिक न्यूरोसर्जरी सुविधा पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे..सतत डोकेदुखी, उलट्या आणि अचानक शुद्ध हरपणे या तक्रारींमुळे आजीबाई रुग्णालयात दाखल झाल्या. तातडीने करण्यात आलेल्या सीटी-स्कॅन व अँजिओग्राफी तपासणीत रुग्णाच्या मेंदूतील 'अँटेरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी'मध्ये ॲन्युरिझम फुटल्याचे निदान झाले. ॲन्युरिझम म्हणजे मेंदूतील रक्तवाहिन्या कमकुवत होऊन तयार झालेला फुगवटा. हा फुगवटा फुटल्यास मेंदूत रक्तस्राव होऊन मृत्यूचा मोठा धोका असतो. रुग्णाची गंभीर प्रकृती पाहता न्यूरोसर्जरी विभागाने तातडीने शस्त्रक्रियेचा निर्णय घेतला. .अधिष्ठाता डॉ. उदय मोहिते यांच्या मार्गदर्शनाखाली डॉ. नितीन बर्डे व त्यांच्या तज्ज्ञ पथकाने 'ॲन्युरिझम क्लिपिंग' ही अत्यंत जटील शस्त्रक्रिया पार पाडली. या प्रक्रियेत फुगलेली रक्तवाहिनी सुरक्षितपणे क्लिप करून रक्तस्राव थांबविण्यात आला. या यशस्वी शस्त्रक्रियेनंतर रुग्णाच्या प्रकृतीत लक्षणीय सुधारणा झाली..या तज्ज्ञांनी केली शस्त्रक्रियाविशेष कार्य अधिकारी डॉ. सुनील होळीकर, न्यूरोसर्जरी विभागप्रमुख डॉ. हनुमंत किनीकर, डॉ. नितीन बर्डे, डॉ. शीतल अग्रोया, डॉ. संगीता कदम, डॉ. कृष्णमूर्ती कोकणकर, डॉ. निखिला सुभाषिनी, डॉ. वैजनाथ फड, डॉ. बुमेश्वरी तसेच बधिरीकरणशास्त्र विभागाचे डॉ. विनायक शिरसाठ, विभागप्रमुख डॉ. संगीता आगळे, डॉ. संतोष चिंचकर, डॉ. संतोष चव्हाण, डॉ. साईनाथ कुंटे, डॉ. आरती काचेकर व डॉ. सेल्वामूर्ती यांच्या पथकाचा समावेश होता. यावेळी उपअधिष्ठाता डॉ. उमेश कानडे, डॉ. मंगेश सेलूकर, डॉ. अजय ओव्हाळ, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. सचिन गरुड, डॉ. महादेव बनसुडे उपस्थित होते.."तूरमध्येच अशा उच्च दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध झाल्याने आता गंभीर रुग्णांना मोठ्या शहरात जाण्याची गरज कमी झाली आहे. गरजू रुग्णांनी अशा शस्त्रक्रियांचा लाभ महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेच्या माध्यमातून मोफत घ्यावा."- डॉ. उदय मोहिते, अधिष्ठाता.