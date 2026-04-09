Latur News: वाहतूक कोंडीत अडकले लातूरकर; वाहनांच्या रांगा; पोलिस-मनपाचा काणाडोळा

लातूर: प्रमुख रस्त्यावर असलेली पार्किंगची असुविधा, भर रस्त्यात तासन्तास उभी राहणारी वाहने, रस्त्यावर वाढत चालेली अतिक्रमणे या कारणांमुळे शहरात वाहतूक कोंडी दिवसेंदिवस वाढत आहे. वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागत असल्याने शहरातील प्रमुख चौकांचा श्वास गुदमरत आहे. मात्र, वाहतूक पोलिस, महापालिका प्रशासन याकडे डोळेझाक करीत असल्याने सर्वसामान्य वाहनचालकांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. 'वाहतूक कोंडीतून कधी सुटका होणार', असा प्रश्न नागरिकांमधून उपस्थित होत आहे..शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी महापौर जयश्री सोनकांबळे, आयुक्त मानसी, महापालिका प्रशासन आणि पोलिस दलाने पुढाकार घेतला होता. त्यानूसार वेगवेगळ्या चौकांना भेटी देऊन पाहणी करण्यात आली. चौक परिसरात झालेली अनधिकृत अतिक्रमणे हटविणे, चौकात ५० मीटर अंतरापर्यंत नो पार्किंग झोन राबविणे, फ्री लेफ्ट टर्न संकल्पना अमलात आणणे, फेरीवाले व हातगाडे मुख्य रस्त्यावरून बाजूला करणे, सिग्नल यंत्रणा कार्यरत करणे या बाबी चौकातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी आवश्यक असल्याचे मुद्दे पाहणीदरम्यान पुढे आले..यासह चौकात झेब्रा क्रॉसिंगच्या खुणा पुन्हा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही सर्व कामे ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण करून चौक वाहतूक कोंडीतून मुक्त करण्यात येतील. याची सुरवात पीव्हीआर चौकापासून करण्यात येईल, असे जाहीर करण्यात आले होते.पण, या निर्देशाचे आणि निर्णयांचे महापौर, आयुक्त यांच्याबरोबरच महापालिका प्रशासनाला विस्मरण झाले. त्यामुळे शहरातील चौकांची स्थिती 'जैसे थे' आहे..समस्यांचा आढावा अद्याप कागदावरचशहरात वाहतूक समस्या गंभीर होत आहे, हे मान्य करीत वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी महापालिका १२ मार्च रोजी विविध विभागांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला महापौर जयश्री सोनकांबळे, पोलिस अधीक्षक अमोल तांबे, आयुक्त मानसी, उपमहापौर स्नेहल उटगे, सभागृह नेते विजयकुमार साबदे, विरोधी पक्षनेते देविदास काळे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी समीरसिंह साळवे, उपायुक्त पंजाब खानसोळे यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते. त्यानंतर यांनी चौकांना भेटी दिल्या व समस्यांचा आढावा घेतला. हा आढावा अद्याप कागदावरच असल्याचे दिसून येत आहे..या चौकांमध्ये वाहतूक कोंडीपीव्हीआर चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, नवा रेणापूर नाका, राजीव गांधी चौक, छत्रपती चौक, गांधी चौक ते गंजगोलाई या मार्गावर सातत्याने वाहतूक कोंडी होत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथे दररोज वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागत आहेत. त्यामुळे नागरिकांना ऐन दुपारी वाहतूक कोंडीत अडकून राहावे लागत आहे. अशीच स्थिती राजीव गांधी चौक, नवा रेणापूर नाका या चौकांमध्येही पाहायला मिळत आहे. गांधी चौक ते बसस्थानक या मार्गावरील अतिक्रमणामुळे वाहतूक कोंडी दिवसेंदिवस वाढत आहे.