Latur News: शेवाळामुळे पिवळ्या पाण्याची शिक्षा; शेवाळनिर्मित पाणी क्लोरीनच्या सान्निध्यात आल्यास बदलतो रंग; पिवळा रंग नाहीसा झाल्याने नागरिकांसह महापालिकेला तात्पुरता दिलासा

लातूर: गेल्या काही दिवसांपासून तापमान वाढत आहे. वाढत्या तापमानामुळे धरणातील पाण्याची पातळी घटत असून पाण्यात विरघळलेल्या ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी होत आहे. यामुळे शेवाळ निर्मितीची प्रक्रिया जलद गतीने होत असून असे पाणी शुद्धीकरणावेळी क्लोरीनच्या सान्निध्यात आल्यानंतर त्याचा रंग पिवळसर होत असल्याची माहिती तज्ज्ञांनी दिली. दरम्यान, शेवाळनिर्मित पाण्याचा पुरवठा कमी झाला असल्याने पाण्याचा रंग सध्या पूर्ववत झाल्याचे चित्र शहरातील जलशुद्धीकरण केंद्रावर मंगळवारी (ता. सात) पाहायला मिळाले..शहराला धनेगाव येथील मांजरा प्रकल्पातून पाणीपुरवठा होतो. धरणातून उचललेले पाणी हरंगूळ आणि आर्वी येथील जलशुद्धीकरण केंद्रात आणले जाते. येथील जलशुद्धीकरण केंद्रात पाण्याचे शुद्धीकरण करून नागरिकांना स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा केला जातो..पण, दोन आठवड्यांपूर्वी पाटबंधारे विभागाच्या वतीने कालव्याच्या माध्यमातून शेतीसाठी पाण्याचे वितरण करण्यात आले. त्यावेळी पाणी ढवळले गेले. त्यातच शेवाळ निर्मितीची प्रक्रियाही वाढू लागली. असे पाणी क्लोरीनच्या सान्निध्यात आल्यानंतर काही वेळा त्याचा रंग पिवळसर होत आहे..हरंगुळ आणि आर्वी येथील जलशुद्धीकरण केंद्रात ब्लिचिंग पावडर, तुरटी या माध्यमांचा वापर करून पाण्याचा पिवळसरपणा कमी केला जात आहे. त्यातच मांजरा धरणातून शेवाळनिर्मित पाण्याचा पुरवठा कमी झाल्याने पाण्याचा रंग सध्या पूर्ववत झाला असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे नागरिकांसोबतच महापालिकेला सध्या तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. पण, १५ एप्रिल रोजी पुन्हा कॅनलच्या माध्यमातून शेतीसाठी पाण्याचे वितरण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पुन्हा पाण्याचा रंग पिवळसर होऊ शकतो, अशी चिंता जलशुद्धीकरण केंद्रावरील काही कर्मचाऱ्यांनी 'सकाळ'शी बोलताना व्यक्त केली..दर तासाला सहा किलो ब्लिचिंगधनेगाव येथील मांजरा प्रकल्पातून 'रॉ वॉटर' जलशुद्धीकरण केंद्रावर आणले जाते. डोममध्ये आठ किलोचा तुरटीचा खडा लावून पाण्याचे शुद्धीकरण केले जाते. त्यानंतर दर तासाला ५ ते ६ किलो ब्लिचिंग पावडर पाण्यात टाकली जाते. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम टाकीत १ किलो ब्लिचिंग पावडर टाकूनच शहरात पाण्याचा पुरवठा केला जातो, अशी माहिती जलशुद्धीकरण केंद्रावरील कर्मचाऱ्यांनी दिली.