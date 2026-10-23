Manoj Jarange Patil : कथित ५०० कोटींच्या व्यवहाराची एसआयटीमार्फत निष्पक्ष चौकशी करा; मराठा आंदोलनाबाबतच्या आरोपांवर मनोज जरांगे-पाटील यांची मागणी

अंकुशनगर - मराठा आंदोलनाला बदनाम करण्यासाठी किंवा आंदोलन चिरडण्यासाठी कथितरीत्या पैसे पुरवले जात असल्याचा आरोप होत असेल, तर त्याचा सखोल तपास करून सत्य जनतेसमोर आणले पाहिजे. कथित ५०० कोटी रुपयांच्या व्यवहारामागील सत्य शोधून काढण्याची जबाबदारी देवेंद्र फडणवीस यांनी घ्यावी..या प्रकरणात एकनाथ शिंदे यांचे नाव येत असेल, तर त्यांनी पैसे घेतले आहेत का, याचीही निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. त्यांनी पैसे घेतले नसतील, तर त्यांची विनाकारण बदनामी होता कामा नये, अशी भूमिका मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी दि. २३ शुक्रवार रोजी अंकुशनगर येथील निवासस्थानी प्रसार माध्यमांशी बोलताना मांडली..या प्रकरणातील कथित रेकॉर्डिंगची सत्यता तपासून त्यामागील वास्तव उघड करावे. केवळ एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन रेकॉर्डिंग खोटे असल्याचे सांगून जबाबदारी टाळू नये. सरकारकडे तपासासाठी सर्व यंत्रणा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे तांत्रिक तपास करून सत्य काय आहे, हे स्पष्ट करावे, असे आवाहन त्यांनी केले..एसआयटीमार्फत निष्पक्ष चौकशीची मागणीया प्रकरणाचा छडा लावण्यासाठी विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) सक्षम आणि प्रामाणिक अधिकारी द्यावा. संबंधित अधिकाऱ्याला कोणत्याही राजकीय दबावाशिवाय काम करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे. या प्रकरणाचे धागेदोरे महाराष्ट्र, मुंबई आणि दिल्लीपर्यंत पोहोचत असल्याचा संशय व्यक्त होत असल्याने तपासात अडथळे येण्याची शक्यता आहे. मात्र, कोणताही द्वेष न ठेवता निष्पक्ष चौकशी केली, तर सत्य बाहेर येऊ शकते, असे जरांगे-पाटील म्हणाले.या प्रकरणाच्या तपासासाठी सरकारला आवश्यक ती मदत करण्यास आणि सहकार्य देण्यास आम्ही तयार आहोत. सरकारने या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन सत्य जनतेसमोर आणावे. अन्यथा, सरकारवरील जनतेचा विश्वास कमी होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला..सर्वपक्षीय नेत्यांनी सावध राहावेया प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व पक्षांतील राजकीय नेत्यांनी, विशेषतः मराठा समाजातील नेत्यांनी सावध राहण्याची गरज आहे. सामाजिक कार्य करणाऱ्या ओबीसी नेत्यांनीही सतर्क राहावे. सर्व जाती-धर्मांतील सामान्य नागरिकांनीही जागरूक राहिले पाहिजे, असे आवाहन जरांगे-पाटील यांनी केले.या प्रकरणात देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे हे किती खोलात जाऊन तपास करतात, याकडे आमचे लक्ष असेल. सत्य बाहेर आले नाही, तर सरकारबद्दलचा विश्वास उडेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.