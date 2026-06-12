Kannad Crime : विवाहितेने गळफास लावून संपविले जीवन; हुंड्यासाठी छळ करणाऱ्या पतीसह सासरच्या तिघांवर गुन्हा दाखल

कन्नड - नवीन घर बांधण्यासाठी आणि विविध कारणांसाठी सासरच्या मंडळींकडून होणाऱ्या १२ लाख रुपयांच्या हुंड्याच्या मागणीला आणि मानसिक-शारीरिक त्रासाला कंटाळून एका २४ वर्षीय विवाहितेने गळफास लावून जीवनयात्रा संपवल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे.याप्रकरणी कन्नड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात पती, सासू आणि सासऱ्याविरुद्ध शुक्रवारी (ता.१२) रोजी गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. पुजा उत्कर्ष गोटे (वय-२४, मूळ रा. शिरेगाव, ता. गंगापूर, ह.मु. हतनुर, ता. कन्नड) असे मृत विवाहितेचे नाव आहे..पोलीसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुजाचा विवाह २६ जानेवारी २०२३ रोजी झाला होता. लग्नानंतर अवघ्या दोन महिन्यांपासूनच सासरकडील मंडळी बारीक-सारीक कारणांवरून पुजाला टोमणे मारणे सुरू झाले.आरोपींनी संगणमत करून नवीन घर बांधण्यासाठी तब्बल १२ लाख रुपयांची मागणी लावून धरली होती. याशिवाय भांडेकुंडी, दागदागिने घेण्यासाठी आणि गरोदरपणातील दवाखान्याच्या खर्चासाठीही माहेरून वारंवार पैसे आणण्याचा तगादा लावला होता..पैशांची मागणी पूर्ण न झाल्याने पती, सासू आणि सासऱ्याने पुजाला मारहाण करणे, शिवीगाळ करणे आणि उपाशीपोटी ठेवणे अशा क्रूर पद्धतीने छळ सुरू केला. वेळोवेळी होणाऱ्या या असह्य शारीरिक व मानसिक त्रासाला आणि हुंड्याच्या जाचाला कंटाळून पुजाने अखेर गळफास घेऊन आत्महत्या केली. सासरच्या छळाला कंटाळूनच तिने आत्महत्येसारखे पाऊल उचलल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे..याप्रकरणी मृत पुजाचे वडील प्रभाकर रतन मोहिते (वय-५२, रा. हतनुर ता. कन्नड) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून पती उत्कर्ष दिगंबर गोटे, सासरा दिगंबर विश्वनाथ गोटे आणि सासू रंजना दिगंबर गोटे (सर्व रा. शिरेगाव, ता. गंगापूर) यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवला आहे.पुढील तपास सहायक पोलीस निरीक्षक नारायण गिते यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक मुंडे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.