मराठवाडा

Kannad Crime : विवाहितेने पती, सासू-सासऱ्याच्या छळाला कंटाळून संपविले जीवन; पोलीस ठाण्यात तिघांवर गुन्हा नोंद

भोकनगाव येथील मयुरी सचिन खरे (वय-२३) या विवाहितेच्या मृत्यूप्रकरणी आता एक मोठे वळण आले आहे.
Mayuri Khare

Mayuri Khare

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कन्नड - तालुक्यातील भोकनगाव येथील मयुरी सचिन खरे (वय २३) या विवाहितेच्या आत्महत्येप्रकरणी आता एक मोठे वळण आले आहे. या घटनेनंतर सुरुवातीला केवळ अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली होती. मृत मयुरीच्या नातेवाईकांनी दिलेल्या फिर्यादीनंतर, अखेर कन्नड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात पतीसह सासू आणि सासऱ्यावर हुंड्यासाठी छळ करून आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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