Kannad Crime : विवाहितेने पती, सासू-सासऱ्याच्या छळाला कंटाळून संपविले जीवन; पोलीस ठाण्यात तिघांवर गुन्हा नोंद

कन्नड - तालुक्यातील भोकनगाव येथील मयुरी सचिन खरे (वय २३) या विवाहितेच्या आत्महत्येप्रकरणी आता एक मोठे वळण आले आहे. या घटनेनंतर सुरुवातीला केवळ अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली होती. मृत मयुरीच्या नातेवाईकांनी दिलेल्या फिर्यादीनंतर, अखेर कन्नड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात पतीसह सासू आणि सासऱ्यावर हुंड्यासाठी छळ करून आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सोमवारी (ता. ८) रात्री ११:४० वाजता हा गुन्हा नोंदवण्यात आला. मृत मयुरीचे नातेवाईक संतोष सुखदेव आढाव (वय ४८, रा. चिंचखेडा खुर्द) यांनी या प्रकरणी अधिकृत फिर्याद दिली आहे. त्यांच्या तक्रारीवरून पती सचिन नंदु खरे, सासरा नंदु रामराव खरे आणि सासू वंदना नंदु खरे (सर्व रा. भोकनगाव, ता. कन्नड) यांच्याविरुद्ध 'भारतीय न्याय संहिता-२०२३' अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे..लग्नानंतर दोन महिन्यांतच छळ सुरूपोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मयुरीचा विवाह ७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी भोकनगाव येथील सचिन खरे याच्याशी झाला होता. विवाहानंतर अवघ्या दोन महिन्यांपासूनच सासरच्या मंडळींनी तिची पैशांसाठी अडवणूक सुरू केली. कधी २० हजार तर कधी चक्क ४ लाख रुपयांची मागणी तिच्याकडे केली जात होती. याशिवाय, शहरात प्लॉट घेण्यासाठी ४ लाख रुपये, सोन्याची अंगठी, लॉकेट, कपडे, हुंडा आणि तांबे-पितळाची भांडी माहेरहून आणण्यासाठी तिच्यावर सतत दबाव टाकला जात होता..लाथाबुक्क्यांनी मारहाण; जाचाला कंटाळून उचलले पाऊलमाहेरून पैसे आणि दागिने आणण्याची मागणी पूर्ण न झाल्याने पती, सासू आणि सासऱ्याने संगनमत करून मयुरीला वेळोवेळी लाथाबुक्क्यांनी आणि चापट मारून गंभीर शारीरिक व मानसिक त्रास दिला. सासरच्या या सततच्या छळाला आणि जाचाला कंटाळून अखेर हतबल झालेल्या मयुरी हिने राहत्या घरी गळफास घेऊन आपली जीवनयात्रा संपवली होती. या प्रकरणाचा पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नारायण गिते करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.